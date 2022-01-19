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    Son dakika: Başkan Erdoğan tam 3 yıl aradan sonra Beştepe'de muhtarlarla buluşacak

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, üç yıl aradan sonra farklı illerde görev yapan muhtarlarla Beştepe'de buluşacak. Erdoğan'ın, bugün gerçekleştirilecek toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son muhtarlar toplantısı 27 Aralık 2018'de yapıldı. O buluşma, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı olarak kayıtlara geçti. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP liderine seslenerek "Muhtarlarla nasıl bir araya gelinirmiş, sana da bunu göstereceğim." demişti.

    Erdoğan, 3 yıl aradan sonra muhtarlarla buluşacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üç yıl aradan sonra Beştepe'de bir araya geleceği muhtarların sorunlarını dinleyecek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

    23 İLDEN MUHTARLARI AĞIRLADI
    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son muhtarlar toplantısı 27 Aralık 2018'de yapıldı. O buluşma, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı olarak kayıtlara geçti.

    Başkan Erdoğan, aralarında Aksaray, Osmaniye, Samsun, Mardin, Kahramanmaraş'ın da olduğu 23 ilden muhtarları ağırladı.

    Erdoğan, 49'uncu Muhtarlar Toplantısı'ndan üç yıl sonra yeniden muhtarlarla buluşacak.

    Başkan Erdoğan, 23 Haziran seçimlerinden önce 17 Mayıs 2019'da da İstanbul'da görev yapan muhtarlarla bir araya gelmişti.

    Erdoğan, 19 Ekim 2020'de de "Muhtarlar Günü" dolayısıyla telefon aracılığıyla muhtarlara seslendi.

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