Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.01.2022 20:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.01.2022 20:36
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı, 18 Ocak 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs vaka, vefat ve aşı verilerini duyurdu.


    Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 69 bin 658 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Birçok bölgede, kış şartları sebebiyle sağlık kurumlarına ulaşma imkânı olmayan vatandaşlarımız ekiplerimizi davet ediyor ve köylerine, kapılarına kadar giderek aşılarını yapıyoruz. Sağlık kurumlarına kolayca ulaşma ve aşı yaptırma imkânı olanlar lütfen aşılarını ertelemesin" ifadelerini kullandı.

    17 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                9 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    6 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 OCAK 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                        Bursa’nın atıkları enerjiye dönüşüyor
                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
                            SON DAKİKA