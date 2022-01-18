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    • 18.01.2022 17:04
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    • 18.01.2022 17:04
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    Aydın ve İzmir'de suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

    Aydın ve İzmir’de, polisin, otomobillerin kilometresini düşürüp, hasarlarını gizleyerek yaklaşık 38 kişiyi dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

    Suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üst üste gelen otomobil dolandırıcılığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Aydın ve İzmir'de belirlenen 11 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Ö.A.'nın liderliğinde M.C., M.K., U.A., O.A., G.K., A.K., A.Ç., Y.Ç., S.A., M.K. ve Ö.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, 103 mermi, 4 kama ve 1 muşta ele geçirildi.

    Şüphelilerin, kazalı, ağır hasarlı veya yüksek kilometreli lüks otomobilleri düşük fiyata satın alarak tamir ettikten sonra İzmir ve Aydın'ın Didim ilçesinde kilometrelerini düşürdükleri, gerçeğe aykırı ekspertiz raporu düzenledikleri, daha sonra internet sitesi üzerinden yüksek fiyatlara satarak 38 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

    Şüphelilerin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.

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