Yunan basınından TOGG'a büyük övgü! "Türkler Avrupa'yı fethetmeye hazır" TOGG C Sedan dünyanın gündeminde
Son dakika TOGG haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmıştı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Gerek tasarımıyla ve son teknolojisiyle tam not alan yerli otomobil TOGG C Sedan modeli büyük bir ses getirdi. Öte yandan Yunanistan basınında TOGG için "Türkler Avrupayı fethetmeye hazır" manşetleri atıldı. İşte TOGG C Sedan haberleri...
17.01.2022 10:47
- Son Güncelleme: 17.01.2022 10:52
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un uluslararası ilk fuarı Las Vegas'ta sergilenmesinin yankıları sürüyor. TOGG'a bir övgü de Yunan basınından geldi. Haberde "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.