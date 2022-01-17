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Yunan basınından TOGG'a büyük övgü! "Türkler Avrupa'yı fethetmeye hazır" TOGG C Sedan dünyanın gündeminde

Son dakika TOGG haberleri... Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergilenerek ilk kez dünya sahnesine çıkmıştı. Dünyanın yakından takip ettiği TOGG perdenin kalkmasıyla büyük bir beğeni aldı. Gerek tasarımıyla ve son teknolojisiyle tam not alan yerli otomobil TOGG C Sedan modeli büyük bir ses getirdi. Öte yandan Yunanistan basınında TOGG için "Türkler Avrupayı fethetmeye hazır" manşetleri atıldı. İşte TOGG C Sedan haberleri...

17.01.2022 10:47 - Son Güncelleme: 17.01.2022 10:52
Yunan basınından TOGG’a büyük övgü! Türkler Avrupa’yı fethetmeye hazır TOGG C Sedan dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde bugün başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (Consumer Electronic Show-CES) yerini aldı.

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Yunan basınından TOGG’a büyük övgü! Türkler Avrupa’yı fethetmeye hazır TOGG C Sedan dünyanın gündeminde

Daha önce C SUV modelini görücüye çıkaran TOGG, fuarda ikinci otomobili olan C Sedan modelini tanıttı. Fuar ayrıca, TOGG'un ilk uluslararası tanıtımı oldu.

Yunan basınından TOGG’a büyük övgü! Türkler Avrupa’yı fethetmeye hazır TOGG C Sedan dünyanın gündeminde

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yaptığı sunumda, "Bugün Las Vegas'ta fuarda ve sosyal medyadaki canlı yayınlarda bize katıldığınız için teşekkür ederim" dedi.

Yunan basınından TOGG’a büyük övgü! Türkler Avrupa’yı fethetmeye hazır TOGG C Sedan dünyanın gündeminde

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un uluslararası ilk fuarı Las Vegas'ta sergilenmesinin yankıları sürüyor. TOGG'a bir övgü de Yunan basınından geldi. Haberde "Türkler, Avrupa'yı fethetmeye hazır" ifadeleri kullanıldı.

Yunan basınından TOGG’a büyük övgü! Türkler Avrupa’yı fethetmeye hazır TOGG C Sedan dünyanın gündeminde

Gelişmeleri A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

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