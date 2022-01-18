ABD merkezli vakıftan muhalif medyaya para yağdı! Türkiye düşmanı PKK yandaşı kuruma 8 milyon dolarlık kaynak

Amerikan Chest Foundation Vakfı üzerinden Türkiye'de muhalif medya olarak bilinen ancak apaçık Türkiye düşmanlığı yapan birçok medya kuruluşu fonlanmaya devam ediyor. Vakıf fon aktardığı kuruluşların listesini güncellerken, bu kuruluşlara milyonlarca dolarlık kaynak aktarımı yaptığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran aktardı. İşte o detaylar...
BİNAET'E 8 MİLYON 130 BİN 773 ABD DOLARI
AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 8 milyon 106 bin 773 ABD doları fonlandığı tespit edildi. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.
BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI
İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.
Ajans, Bianet'i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.
İsveç devletinin Bianet adlı internet sitesine verdiği hibeler yıllara göre şöyle:
2007: 221 bin 976 dolar
2008: 269 bin 473 dolar
2009: 340 bin 662 dolar
2010: 435 bin 284 dolar
2011: 493 bin 127 dolar
2012: 443 bin 203 dolar
2013: 4 bin 161 dolar
2015: 956 bin 189 dolar
2016: 593 bin 302 dolar
2017: 977 bin 208 dolar
2018: 320 bin 353 dolar
2019: 613 bin 374 dolar
2020: 814 bin 359 dolar
2020: 51 bin 962 dolar
2021: 434 bin 325 dolar