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    • Güncel
    • 18.01.2022 12:31
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    • 18.01.2022 12:40
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    ABD merkezli vakıftan muhalif medyaya para yağdı! Türkiye düşmanı PKK yandaşı kuruma 8 milyon dolarlık kaynak

    Son dakika haberi... Türkiye düşmanlığını yayın politikası edinmiş olan medya kuruluşlarının dış güçler tarafından fonlandığı ve onların da bu ülkedeki sesi oldukları ortaya çıktı. Amerikan Chest Foundation Vakfı üzerinden bu kuruluşlara binlerce dolar para yağdı. Vakıf fonladığı kuruluşlar listesini güncellerken, listeye BİANET, Serbestiyet ve Mezopotamya Vakfı da eklendi.

    ABD merkezli vakıftan muhalif medyaya para yağdı

    Amerikan Chest Foundation Vakfı üzerinden Türkiye'de muhalif medya olarak bilinen ancak apaçık Türkiye düşmanlığı yapan birçok medya kuruluşu fonlanmaya devam ediyor. Vakıf fon aktardığı kuruluşların listesini güncellerken, bu kuruluşlara milyonlarca dolarlık kaynak aktarımı yaptığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran aktardı. İşte o detaylar...

    BİNAET'E 8 MİLYON 130 BİN 773 ABD DOLARI
    AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 8 milyon 106 bin 773 ABD doları fonlandığı tespit edildi. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.

    BİR YILDA 1 MİLYON 427 BİN FONLANDI
    İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'nın, Bianet adlı internet sitesine 2019 ve 2020 yılları arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, Bianet yöneticilerine 2019 yılında 613 bin 374 dolar ve 2020 yılında 814 bin 359 dolar hibede bulunduğu öğrenildi.

    Ajans, Bianet'i sivil toplum örgütü olarak tanımlıyor.
    İsveç devletinin Bianet adlı internet sitesine verdiği hibeler yıllara göre şöyle:
    2007: 221 bin 976 dolar
    2008: 269 bin 473 dolar
    2009: 340 bin 662 dolar
    2010: 435 bin 284 dolar
    2011: 493 bin 127 dolar
    2012: 443 bin 203 dolar
    2013: 4 bin 161 dolar
    2015: 956 bin 189 dolar
    2016: 593 bin 302 dolar
    2017: 977 bin 208 dolar
    2018: 320 bin 353 dolar
    2019: 613 bin 374 dolar
    2020: 814 bin 359 dolar
    2020: 51 bin 962 dolar
    2021: 434 bin 325 dolar



        MEDYASCOPE'A İSVEÇ'TEN 536 BİN 347 DOLAR, 582 BİN NORVEÇ KRONU
        Ruşen Çakır'ın sahibi olduğu Medyascope adlı internet sitesinin Amerika, Norveç ve İsveç'ten de fonlandığı bildirildi.

        Medyascope'nin ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'ndan 477 bin 58 dolar, Norveç Dışişleri Bakanlığı'ndan ise 582 bin Norveç Kronu hibe desteği aldığı öğrenildi.

        Medyascope adlı internet sitesinin 2017 yılında İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar hibe aldığı öğrenildi. Medyascope'un söz konusu fonu, sivil toplum örgütü olarak aldığı ifade edildi.

        HASAN CEMAL'İN P24 ADLI İNTERNET SİTESİNE 187 BİN 19 DOLAR FON!
        Amerika ve İsveç'in; Hasan Cemal'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonlandığı bildirildi.
        ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı, P24'e 124 bin 15 dolar fon sağladı.



        İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi de; P24'ü fonlandığı ve söz konusu siteye 2015 yılında 63 bin 4 dolar hibe verdiği öğrenildi. İsveç, söz konusu hibeyi P24'e sivil toplum örgütü olarak verdi.

        ABD MERKEZLİ CHREST FOUNDATİON VAKFI'NIN FONLADIĞI KURULUŞLAR
        HRANT DİNK VAKFI:         1 milyon 47 bin 823 dolar
        ANADOLU KÜLTÜR: 464 bin 903 dolar
        HAFIZA MERKEZİ: 389 bin 422 dolar

            TÜRKİYE EKONOMİK VE SOSYAL ETÜDLER VAKFI (TESEV): 133 bin 277 dolar
            140 JOURNOS:             60 bin dolar
            SERBESTİYET: 49 bin 995 dolar

            İSVEÇ ULUSLARARASI KALKINMA İŞBİRLİĞİ AJANSI'NIN 2021 YILINDA FONLADIĞI KURULUŞLAR:
            Türkiye İnsan Hakları Vakfı:             793 bin dolar
            Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı: 597 bin dolar
            Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği: 553 bin dolar
            Anne Çocuk Eğitim Vakfı: 347 bin dolar
            Kadın Adayları Destekleme Derneği'ne (KADER): 157 bin dolar
            KAMER Vakfı: 542 bin dolar
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            Haberler Güncel ABD merkezli vakıftan muhalif medyaya para yağdı! Türkiye düşmanı PKK yandaşı kuruma 8 milyon dolarlık kaynak
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