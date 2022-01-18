ABD merkezli vakıftan muhalif medyaya para yağdı! Türkiye düşmanı PKK yandaşı kuruma 8 milyon dolarlık kaynak

Amerikan Chest Foundation Vakfı üzerinden Türkiye'de muhalif medya olarak bilinen ancak apaçık Türkiye düşmanlığı yapan birçok medya kuruluşu fonlanmaya devam ediyor. Vakıf fon aktardığı kuruluşların listesini güncellerken, bu kuruluşlara milyonlarca dolarlık kaynak aktarımı yaptığı öğrenildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran aktardı. İşte o detaylar...

BİNAET'E 8 MİLYON 130 BİN 773 ABD DOLARI

AK Parti Hükümeti'ni eleştiren ve muhalefete destek veren haberleriyle bilinen 'Bianet' adlı internet sitesinin İsveç devletinden 2007-2021 yılları arasında toplam 8 milyon 106 bin 773 ABD doları fonlandığı tespit edildi. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da; Bianet'e 2006 yılında 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.