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    • 18.01.2022 12:10
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    E-Okul karne görüntüleme ekranı! 2022 E-Okul VBS veli, öğrenci girişi nasıl yapılır? Karne notu, takdir teşekkür sorgulama

    Milyonlarca öğrenci ve veli tarafından E-Okul karne görüntüleme ekranı araştırmaları hız kazandı. İlk dönemin bitmesine az bir zaman kala heyecan dolu bekleyiş başladı ve notlarını merak eden öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı e-okul sisteminde yoğunluk oluşturuyor. Yarı yıl tatili 21 Ocak Cuma günü itibariyle başlayacak ve 4 şubat tarihine kadar devam edecek. Peki Takdir teşekkür sorgulama yapmak isteyenler nasıl ve nereden ulaşabilir? 2022 E-Okul VBS öğretmen, veli, öğrenci girişi nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    E-Okul karne görüntüleme ekranı!

    E-Okul karne görüntüleme ekranı! 2022 E-Okul VBS veli, öğrenci girişi nasıl yapılır? Karne notu, takdir teşekkür sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci sömestr tatili için geri sayıma başladı ve heyecanla 1.dönem notlarını araştırır oldu. E-Okul karne görüntüleme ekranı araştırmaları da son günlerde hız kazandı. İşte tüm bilgiler...

    E-OKUL İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    -Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.

    -İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.

    -Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.

    E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

    TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.

    Yönetmeliğe göre;

    Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.

        70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,

        85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,

        Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

        Öğrencilerin sınavlardan aldıkları puanlar, performans çalışma puanları, eğer varsa proje puanları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan uygulamalı dersler için de ayrıca hizmet ya da temrin puanlarının aritmetik ortalamasıyla elde edilen puanların aritmetik ortalamaları alınır. Böylece öğrencilerin bir dersi için dönem puanı hesaplaması yapılmış olur.

        Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işleminde virgülden sonra gelen 2 basamak yürütülür. Yılsonunda derslerden başarılı olunabilmesi için; iki dönem puanı aritmetik ortalaması minimum 50 puan olmalıdır veya birinci dönemde alınan puan ne olursa olsun ikinci dönem puanı en az 70 olmalıdır.
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        Haberler Güncel E-Okul karne görüntüleme ekranı! 2022 E-Okul VBS veli, öğrenci girişi nasıl yapılır? Karne notu, takdir teşekkür sorgulama…
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