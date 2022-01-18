E-Okul karne görüntüleme ekranı! 2022 E-Okul VBS veli, öğrenci girişi nasıl yapılır? Karne notu, takdir teşekkür sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca öğrenci sömestr tatili için geri sayıma başladı ve heyecanla 1.dönem notlarını araştırır oldu. E-Okul karne görüntüleme ekranı araştırmaları da son günlerde hız kazandı. İşte tüm bilgiler...
E-OKUL İLE KARNE NOTU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
-Öncelikle eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapın.
-İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girin.
-Giriş işlemleri tamamlandıktan sonra, karşınıza çıkan ekrandaki solda yer alan panelden öğrencinin sınav not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık bilgileri gibi birçok bilgiyi görüntüleyebilirsiniz.
TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Yönetmeliğe göre;
Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.