Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde önemli açıklamalar



HASTANENİN İSMİNİ TÜRKİYE - ARNAVUTLUK DOSTLUK HASTANESİ KOYDUK

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın örneklerinden biridir. Açılış törenine videokonferans bağlantısı ile katıldığım hastanenin ismini Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışı ile Türkiye - Arnavutluk dostluğu taçlandırıyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ederim. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracakları adımları atmak bizim elimizdedir. İnşa ettiğimiz deprem konutları ile bu bölgedeki 522 ailenin bundan sonraki hayatlarını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz.