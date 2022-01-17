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    • 17.01.2022 14:37
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    • 17.01.2022 15:22
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    Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde önemli açıklamalar

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katılıyor. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Dayanışma vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Başbakan ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım etmesi için bizzat görüşmelerde bulundum. Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantı ile gerçekleştirdik. Bugün de 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

    Erdoğan Arnavutluk’ta

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.

    Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar



    BÖLGE HALKININ ACILARINI PAYLAŞMAK İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇTİK
    Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları pek çok kez yaşamış ülkenin insanları olarak depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımlarına koştuk.

    Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, bakanlığımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluğa ulaştırdık.

        Başbakan ile sürekli temas halinde olarak yürütülen çalışmaları yakından takip ettik. Uluslararası camianın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Arnavutluk'a yardım etmesi için bizzat görüşmelerde bulundum.

        Depremden sonra bölgeye yardıma ilk koşan ülkenin Türkiye olması aramızdaki güçlü dayanışmanın en güzel ispatıdır. Arnavut kardeşlerimizin yükünü bir nebze hafifletmek için yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etme kararı aldık.

        2020 Temmuz ayında gerekli mutabakat zaptını imzaladık, Koronavirüs salgınına rağmen aynı yılın Aralık ayında inşaatlara başladık. Bundan 13 ay önce tam bu noktada konutların temel atma törenini canlı bağlantı ile gerçekleştirdik. Bugün de 522 konutu içeren ve yaklaşık 42 milyon avroya mal olan bu evleri sizlere teslim ediyoruz.

            TÜRKİYE - ARNAVUTLUK DOSTLUĞU DEVAM EDECEKTİR

            Bu süreçte Türkiye olarak biz de depreme, sel ve yangın afetlerine maruz kalsak da Arnavutluk'a ve sizlere olan sözümüzü hayata geçirdik. Şimdi altını çiziyorum: Kardeşliğin nişanesinin çağrıldığında gelmek değil, ihtiyaç olduğunda orada olmak düşüncesiyle her daim yanınızda olmayı sürdüreceğiz. İnşallah bu hasbi temel üzerine inşa ettiğimiz Türkiye - Arnavutluk dostluğu devam edecektir.

            Arnavutluk'la hem ortak tarihi hem de ortak medeniyet değerlerini paylaşıyoruz. İyi ve kötü gününde kardeşinin yanında olmak da bizim medeniyet değerlerimizin en önemlilerinden biridir. Koronavirüs salgınında o büyük devletler, ülkeler kendi içine kapanırken sınırları dışındaki dramlara gözlerini yumarken biz hiçbir ayrım yapmadan dara düşen dostlarımızın imdadına koştuk. Paylaşmanın bereketine inanarak salgına karşı mücadelelerinde dostlarımıza destek verdik, elimizdeki imkanları onlarla paylaştık.


            HASTANENİN İSMİNİ TÜRKİYE - ARNAVUTLUK DOSTLUK HASTANESİ KOYDUK
            Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 68 günde inşaatını tamamladığımız bölge hastanesi de bu güzel dayanışmanın örneklerinden biridir. Açılış törenine videokonferans bağlantısı ile katıldığım hastanenin ismini Türkiye - Arnavutluk Dostluk Hastanesi koyduk. Türk ve Arnavut doktor ve hemşirelerimiz omuz omuza sağlık hizmeti sunuyor. Şimdi de deprem konutlarının açılışı ile Türkiye - Arnavutluk dostluğu taçlandırıyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı niyaz ederim. Rabbim böyle acıları bir daha yaşatmasın diyorum. Ölenleri geri getiremeyiz ama geride kalanların hayatlarını kolaylaştıracakları adımları atmak bizim elimizdedir. İnşa ettiğimiz deprem konutları ile bu bölgedeki 522 ailenin bundan sonraki hayatlarını huzur ve güven içinde geçirmesini temin ediyoruz.

                BAŞKAN BİZZAT İNCELEDİ
                Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'ta katıldığı Türkiye'nin yardımlarıyla yapılan deprem konutlarının teslim töreni öncesi örnek daireyi inceledi.



                Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temasları kapsamında geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın tören sonrası ilk durağı ise Laç kentinde Türkiye tarafından yaptırılan deprem konutlarının teslim töreni oldu.

                Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, örnek daireyi inceledi. Erdoğan ve Rama, yetkililerden bilgi aldı.



                Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan ve geçen Aralık ayında tamamlanan deprem konutları, ülkede 26 Kasım 2019'da meydana gelen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla yapılmaya başlanmıştı.

                İnşaat kapsamında 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerleri depremzedelerin hizmetine sunulacak.

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                Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde önemli açıklamalar
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