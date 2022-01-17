Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ tarafından Arnavutluk'ta depremzedeler için inşa edilen konutların teslim törenine katıldı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Sizlere milyonlarca yüreğin sevgisini, tüm Türkiye'nin selamını getirdim. Sizlere kalbi sizinle çarpan kardeşlerinizin, dostlarınızın selamını getirdim. Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm Arnavutluk'a aziz milletimizin kucak dolusu selamlarını iletiyorum. Bu anlamlı tören vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan, sizlerin coşkusuna ortak olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.
BÖLGE HALKININ ACILARINI PAYLAŞMAK İÇİN HEMEN HAREKETE GEÇTİK
Sizlerin huzur ve esenliğini kendimizinkinden ayrı tutmuyoruz. Aynı acıları pek çok kez yaşamış ülkenin insanları olarak depremler Arnavut halkı kadar bizim de yüreğimizi dağlamıştır. Deprem haberini alır almaz bölge halkının acılarını paylaşmak için hemen harekete geçtik. Devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ederek sizlerin yardımlarına koştuk.
Kardeşler kardeşlerin imdadına zor zamanlarda yetişirler. Büyükelçiliğimiz, AFAD'ımız, TİKA'mız, bakanlığımız vasıtasıyla gereken yardım malzemelerini ve teknik ekipleri Arnavutluğa ulaştırdık.