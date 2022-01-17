Dışişleri Bakanlığı'ndan BAE'ye başsağlığı mesajı: Saldırıları kınıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) polisi, Abu Dabi'de düzenlenen şüpheli İHA saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Abu Dabi'deki Musaffah bölgesine İHA ile saldırı düzenlendi. Saldırının 3 yakıt tankerinde patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Abu Dabi polisi, söz konusu şüpheli İHA saldırısında biri Pakistanlı, 2'si Hindistanlı olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlama sonrasında, BAE ulusal petrol şirketi ADNOC ile Abu Dabi Uluslararası Havalimanı yakınında yangın çıktığı aktarıldı.

DIŞİŞLERİ'NDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Dışişleri Bakanlığı'nca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların kınandığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye yönelik olarak 17 Ocak günü insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz." denildi.