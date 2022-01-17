SİHA'larla dünyada savaş tarihini değiştiren Türk Selçuk Bayraktar! MIT'deki hocası hazımsızlığını itiraf etti: Utanıyorum
Selçuk Bayraktar, SİHA'larla dünyada savaş tarihini değiştirdi. Azerbaycan ve Libya'da savaşın kaderini değiştirirken Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesinde de büyük pay sahibi. ABD'nin dünyaca ünlü üniversitesi Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan profesör Max Tegmark skandal bir çıkışa imza attı. Türkiye'nin İHA ve SİHA alanında gelişmesini hazmedemeyen MIT profesörü, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki gelişimi tüm dünyada konuşulurken Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın MIT'deki profesörlerinden birinden ilginç bir çıkış geldi.
"BURADA EĞİTİM VERDİĞİMİZ İÇİN UTANIYORUM"
Dünyanın en prestijli okullarından biri olan Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) fizik profesörü İsveç kökenli ABD'li Max Tegmark'tan skandal bir çıkış geldi.
Max Tegmark, Almanya'da günlük yayımlanan Handelsblatt Gazetesi'ne verdiği röportajında, ''Selçuk Bayraktar'a burada eğitim verdiğimiz için utanıyorum." ifadelerini kullandı.
SELÇUK BAYRAKTAR'IN MIT EĞİTİMİ
Selçuk Bayraktar, yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)'de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi aldı.