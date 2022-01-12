BAYKAR o görüntüleri duygu dolu notla paylaştı! İlk milli İHA işte böyle uçmuştu

Yerli ve milli İHA ve SİHA'ları geliştiren teknoloji şirketi BAYKAR, resmi Twitter hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı. 2006 yılına ait görüntülerde, ilk milli İHA'nın test uçuşu yer aldı.
BAYKAR'dan yapılan paylaşımda, "Otomatik uçuş kabiliyeti ve milli uçuş bilgisayarına sahip ilk milli İHA Bayraktar Mini İHA'nın ilk prototipinin test uçuşları... Yol göstericimiz Özdemir Bayraktar'a rahmet ve minnetle..." denildi.
Aralık 2006 tarihine ait görüntülerde olumsuz hava şartları dikkat çekti. Test uçuşundan hemen önce konuşan Özdemir Bayraktar'ın "Bu havada uçurursak, her havada uçar artık" sözleri de dikkat çekti.
RUHUN ŞAD OLSUN SEVGİLİ BABAMIZ
BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da aynı paylaşımı, "Rahmetli Babam, amcam, abim (Haluk Bayraktar), ben ve yol arkadaşlarımız... İlk günden beri kar, kış, fırtına ve ayazda çocuklar gibi şendik... Ruhun şad olsun sevgili Babamız..." notuyla paylaştı.
ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?
Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, BAYKAR'ın internet sitesinde şu şekilde anlatılıyor:
"Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını işyerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA'larımıza vakfetti... 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.