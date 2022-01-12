BAYKAR o görüntüleri duygu dolu notla paylaştı! İlk milli İHA işte böyle uçmuştu





1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti. Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.