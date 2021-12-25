"Türk SİHA'ları dengeleri değiştirdi" ABD medyasında gündem Türk SİHA'ları! Rusya-Ukrayna krizi...
Türkiye'nin ürettiği SİHA'ların başarısı dünyanın yakın takibinde. Kiev-Moskova gerginliğinin ardından Türk yapımı insansız araçların Ukrayna'ya sağladığı güç Amerikan medyasında gündem oldu. ABD basınından Washington Post, SİHA'ların söz konusu saldırıdan önce sadece keşif uçuşu için kullanıldığı bilgisi aktarılan haberde, "Bu, Rusya için Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının bir başka işaretiydi." denildi. İşte Türk SİHA'ları haberinin detayları...
25.12.2021 10:00
- Son Güncelleme: 17.01.2022 09:55
Ukrayna ile Rusya arasındaki sınırda Rus askerlerinin hareketliliği nedeniyle zaman zaman gerilim yükseliyor