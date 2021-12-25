"Türk SİHA'ları dengeleri değiştirdi" ABD medyasında gündem Türk SİHA'ları! Rusya-Ukrayna krizi...

SİHA'ların söz konusu saldırıdan önce sadece keşif uçuşu için kullanıldığı bilgisi aktarılan haberde, "Bu, Rusya için Ukrayna'nın bölgedeki askeri dengeyi potansiyel olarak değiştirmek için cephaneliğini artırdığının bir başka işaretiydi." denildi.