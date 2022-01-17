ÖSYM 2022 sınav takvimi yayınlandı mı? EKPSS, YKS, KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu?

2022 EKPSS NE ZAMAN?

EKPSS 2022 yılında 24 Nisan tarihinde yapılacak. Adaylar başvurularını 27 Ocak 2022 itibari ile yapabilecekler. EKPSS başvuru işlemleri 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Geç başvurular ise 9 Mart günü başlayacak ve 10 Mart saat 23:59'a kadar devam edecek.

E-KPSS Kimler Girebilir?

26 Nisan 2020 tarihi içinde yapılması planlanan EKPSS için yönerge şu şekildedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.

Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.