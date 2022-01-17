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    Arnavutluk'taki depremzedeler için TOKİ'nin yaptığı konutların teslim törenine Başkan Erdoğan katılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk ziyaretini bugün Arnavutluk’a yapacak. Depremzedeler için TOKİ’nin yaptığı konutların teslim törenine katılacak.

    Yaraları Türkiye sardı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın şartlarına rağmen geçen yıl 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Bu yılın ilk ziyaretini ise bugün Arnavutluk'a gerçekleştirecek. Erdoğan, Laç kentinde yaşanan deprem sonrasında Türkiye'nin başlattığı konut projesinin açılışını yapacak. Konutların hak sahiplerine teslim törenine katılacak. İki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınacağı ziyaret kapsamında, Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan'ın Arnavutluk Meclisi'ne bir hitap etmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın TİKA tarafından restore edilen Osmanlı eseri Ethem Bey Camii'nin açılışını yapması da bekleniyor.



    Arnavutluk'ta 26 Kasım 2019'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı. Türkiye'nin TOKİ aracılığı ile yaptırdığı örnek proje, 522 daire, 37 ticari bölüm ve yer altı park yerlerinden oluşuyor.

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    Haberler Güncel Arnavutluk'taki depremzedeler için TOKİ'nin yaptığı konutların teslim törenine Başkan Erdoğan katılacak
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