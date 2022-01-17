Arnavutluk'taki depremzedeler için TOKİ'nin yaptığı konutların teslim törenine Başkan Erdoğan katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, salgın şartlarına rağmen geçen yıl 14 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. Bu yılın ilk ziyaretini ise bugün Arnavutluk'a gerçekleştirecek. Erdoğan, Laç kentinde yaşanan deprem sonrasında Türkiye'nin başlattığı konut projesinin açılışını yapacak. Konutların hak sahiplerine teslim törenine katılacak. İki ülke ilişkilerinin ve bölgesel konuların ele alınacağı ziyaret kapsamında, Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan'ın Arnavutluk Meclisi'ne bir hitap etmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın TİKA tarafından restore edilen Osmanlı eseri Ethem Bey Camii'nin açılışını yapması da bekleniyor.