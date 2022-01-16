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    • 16.01.2022 13:42
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    Taksicilerin Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu

    İstanbul Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) 5 adaylı başkanlık seçimi öncesinde taksiciler birbirlerine saldırdı. Yumrukların havada uçuştuğu büyük kavgada çevik kuvvet ekipleri salona girdi. Yönetim Kurulu faaliyet ve denetim raporlarının ibrası oy çokluğu ile kabul edildi. İtirazların ardından oy sayımı tek tek yapıldı.

    Taksicilerin Genel Kurulu’nda büyük kavga!

    Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesinin ardından arbedenin sona ermesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.

    Beş adayın ortak teklifi ile Divan Başkanlığına İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen seçildi. Adaylardan Aksu'nun faaliyet raporunu okuması sırasında tekrar tartışma ve arbede yaşanırken Divan Başkanı Türkmen, güvenlik güçlerini salona davet etti.

    Aksu, konuşmasında 4 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

    Salgın döneminde esnafın yanında olduklarını belirten Aksu, "Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB'nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız." dedi.
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        Haberler Güncel Taksicilerin Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu
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