Taksicilerin Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu

Salgın döneminde esnafın yanında olduklarını belirten Aksu, "Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB'nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız." dedi.