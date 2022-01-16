Taksicilerin Genel Kurulu'nda büyük kavga! Yumruklar havada uçuştu

Çevik kuvvet ekiplerinin devreye girmesinin ardından arbedenin sona ermesiyle üyeler, genel kurul için salona alındı.
Beş adayın ortak teklifi ile Divan Başkanlığına İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili ve Arnavutköy Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Engin Türkmen seçildi. Adaylardan Aksu'nun faaliyet raporunu okuması sırasında tekrar tartışma ve arbede yaşanırken Divan Başkanı Türkmen, güvenlik güçlerini salona davet etti.
Aksu, konuşmasında 4 yıllık görev süresinde yaptıkları çalışmaları anlattı.
Salgın döneminde esnafın yanında olduklarını belirten Aksu, "Bu dönemde diğer arkadaşlarla birlikte sağlık çalışanlarımıza ücretsiz hizmet verdik. Beş bin taksi plakası teklifini 11 kez reddettirdik. En fazla taksi taşımacılığı zammı bizim dönemimizde alındı. İBB'nin noteri olmadık, hiçbir zaman da olmayacağız." dedi.