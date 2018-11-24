TAKVİM, taksi ci zorbalıklarının peşine düştü. Türkiye'nin dört bir yanından şikayetler ortaya çıktı. Kirli, kokan taksilerden içkili şoförlere, tacizlerden kavga edenlere kadar taksicilere "Yeter" diyen vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. İşte taksici skandalları:tutan ücrete 50 TL verdim. 30 lira geri para üstü verdi, 3 lira verilmiyor. Bu nasıl bir hırsızlıktır. Bu mesleği namuslu insanlar yapsın. Bir de para verip sinir sahibi olmayalım. Para üstü isteyince de tartışıyor. Bir de suçlu benmişim gibi davranılıyor.

SÖYLENMEDEN GİTMİYOR

13 Kasım'da Yenikapı metro çıkışının az yukarısında bekleyen taksiye binmek istedik, 5 yaşındaki epilepsi hastası torunumla... Sürücü önce Bakırköy'e gideceğini söyleyip kabul etmedi. "Torunum hasta" diye ısrar edince istemeyerek kabul etti. Yol boyunca "Ben bu yola girmem, buralardan nefret ediyorum" diye söylendi... 16 lira tuttu. 20 lira uzattım, üstünü de vermedi.

okuldan eve götüren, üstelik Via Port Taksi durağından okul güvenlik görevlisi tarafından çağrılan 34 T** 18 plakalı taksi şoförü, 25 TL'lik ücreti pos ile ödemek isteyen oğlumun kredi kartından çekim yapıyor. Pos cihazından çıkan fişi elinde saklıyor. "Limit yetersiz uyarısı verdi, nakit ödemeniz lazım" diyerek tekrar para alıyor. Şikayet ettik ama sonuç yok!