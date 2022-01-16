İBB iştiraki Hamidiye Su'yu talan ettiler! Hak, hukuk, adalet diyerek göreve geldiler ama...

Hamidiye Su bayilerinin işletmeleri, yeni yönetimle birlikte tehdit, korkutma ve şantaj ile ellerinden alınmaya başladı. Maltepe Küçükyalı'da Hamidiye Su Ana Bayii işletmecisi olan Ufuk Taşyolu, 8 Ocak gecesinde işletmesinin talan edildiği bilgisine ulaştı. Hızlıca işletmesine giden Koç, yazıhanesinin darmadağın olduğunu, depodaki damacana, bardak ve 1.5 litre suların olmadığını gördü.
Aynı saatlerde karakola giderek durumdan şikayetçi oldu. Şikayet sonrasında talanı yapanların ise Hamidiye A.Ş'de şef pozisyonunda bulunan Murat Bozkurt ve Ferit Ozan Özdinç isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Karakola getirilen şahıslar, işletmeden aldıkları bilgisayar, monitör, yazıcı, pos cihazları, önem arz eden bazı evrakları ve 45 bin TL değerinde çeki polis gözetiminde Taşyolu'na teslim etti.
Şahıslardan şikayetçi olan Taşyolu, zararın boyutlarını daha net görebilmek için işletmesine döndü. Bu kez kendi ofisindeki kasanın da patlatıldığını gördü. Yaptığı incelemede 60'ar bin TL'lik 3 ayrı çekinin ve 37 bin dolar nakit paranın olmadığını, 1 kamyon dolusu damacana suyun ise şahısların yönlendirmesiyle Çekmeköy İYİ Parti İlçe Başkanı Dilaver Koç'un Kartal'da bulunan deposuna götürüldüğünü tespit etti. Soluğu tekrar karakolda aldı. İkinci kez şikayette bulundu.
"BAYİLERİMİ İYİ PARTİ ÇEKMEKÖY İLÇE BAŞKANINA VERDİLER"
Sabah'ın haberine göre Ufuk Taşyolu, "2006'dan 20019'a kadar ahenk içerisinde yürüttüğüm ticari hayatım, seçimlerden sonra Hamidiye Genel Müdürlüğüne gelen yönetim tarafından engellenmek için ilk önce 60 tane bayimin 30'unu bölerek Dilaver Koç denen İYİ Partili Çekmeköy ilçe başkanına verdi. Benim müşteri portföyümün değeri yaklaşık 3 milyon TL idi. Karşılığında bir kuruş para alınmadan sadece sözlü olarak 'bölgeniz bölünüyor' diyerek en iyi bayilerimi Dilaver Koç'a teslim ettiler. Sadece 1.5 yıl içerisinde 30 milyon ciro kaybım oldu. 4.5 milyon lira da net karımdan oldum" dedi.
"GENEL MÜDÜR TEHDİT EDİP GİTTİ"
Süreç içerisinde sürekli olarak Hamidiye yönetiminin baskısına maruz kaldığını aktaran Taşyolu, "Bu durum bana borçlanma getirdi. Yanlarına giderek borçlarımı ödeyebilmem için çeklerime vade yapılmasını istedim ancak ödeme yapamayacağım şekilde düzenleme getirdiler. Aralık ayının son günü Hamidiye A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Çağlar ve Hamidiye A.Ş. Ticaret Müdürü Orhan Demir buraya gelerek 'Vadesi gelmemiş borcunu öde, 2.5 milyon lirayı 2 güne kadar para hazırla. Ödeyemezsen olacakları sen düşün' deyip beni tehdit ederek gittiler. Aynı gün de işletmemim lokomotifi bardak, 0,5 ve 1.5 litre ped grubunu kestiler. Onu da yine Dilaver Koç'a verdiler.