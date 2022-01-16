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    • 16.01.2022 19:46
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    • 16.01.2022 19:46
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    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na erken seçim söylemleri üzerinden yüklendi. İnce, "Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun." dedi. İnce ayrıca Kılıçdaroğlu'nun tek derdinin koltuk olduğunu ileri sürerek teröristle fotoğraf çektiren HDP'li Semra Güzel'e sessiz kalmasını da eleştirdi.

    Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki!

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na erken seçim söylemleri üzerinden yüklendi.

    Erzurum'a bir dizi gezi ve açılışa katılmak üzere gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İnce'nin gündeminde CHP vardı.

    HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'E SESSİZ KALMASINI DA ELEŞTİRDİ
    İnce, muhalefetin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını ifade ederek, "Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz" dedi.

        YA BÖYLE KAFA OLUR MU?
         İnce, CHP'nin kurultayı ertelemesini de eleştirip erken seçim istemelerinin tutarlı olmadığını belirterek, "Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun. Erdoğan sana dese niye erteliyorsun sen diyeceksin seçim var diye erteliyorum. Erdoğan da dese ki ben de 2023'te değil 2024'te yapacağım seçimi sen ne diyeceksin. Demokrat değilsin ve tutarlı değilsin. Derdin sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun ve milletvekillerine siz kıpırdamayın ben belirleyeceğim durumu diyorsunuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Bunların tek derdi koltuk" ifadelerini kullandı.

        KURDUĞUNUZ KUMPASLAR ELİNİZDE PATLAYACAK
        Muharrem İnce, muhalefetin dolardan cesaret aldığını kaydederek, "Eskiden bunların cesareti yoktu. Şimdi cesaretleri var. Çünkü dolara ve ekonomiye güveniyorlar. Önceden bu işi yapamazdık ama şimdi dolar 14 lira oldu acaba ben kazanır mıyım diye düşünüyor. Bu kafayla giderseniz Uzun Hasan ile milyarlık taş kömürü çıkartırsınız ancak. Kurduğunuz kumpaslar elinizde patlayacak" açıklamalarında bulundu.


        3,5 SENE SUSTUM KALDI 1,5 YIL
        İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin genel seçimlerde aldığı oydan 4 milyon fazla oy aldığını dile getirdi.

            "Kendisine kenara çekil" diyen eski partisi CHP'li yöneticilere gereken cevabı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vereceğini ifade eden İnce, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 400 bin oy alan Karamollaoğlu ile haftalık görüşmeler yapacaksın, 'Muharrem İnce kenara çekil' diyeceksin. Ben niye kenara çekiliyorum. Siz kenara çekilin. 3,5 sene sustum. Kaldı 1,5 yıl. Çıkacağız meydanlara bakalım kim kenara çekilecek." diye konuştu.

            AK Parti'den ayrılanların CHP'de yol gösterici veya kurtarıcı rolüne büründüğünü ileri süren İnce şöyle devam etti:
            "Kendi partisinin evlatlarını koruyamayıp, AK Parti'den kişisel ikballeri için ayrılanları kurtarıcı diye önümüze koymaya çalıştılar. Yıllarca AK Parti'de en üst görevler yapmış, kişisel ikballeri için yollarını ayıranlarla ana muhalefet kuzu sarması olmuşlar ama köşeyi dönünce kazık atmak derdindeler herkes birbirine, virajı bekliyorlar. Virajı dönünce birbirlerine kazık atacaklar. Ben adayım ama sizde o cesaret yok.
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            Muharrem İnce’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki!
            Haberler Güncel Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!
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