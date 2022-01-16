Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'na erken seçim söylemleri üzerinden yüklendi.
Erzurum'a bir dizi gezi ve açılışa katılmak üzere gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İnce'nin gündeminde CHP vardı.
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İnce, muhalefetin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını ifade ederek, "Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz" dedi.