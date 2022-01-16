Ordu ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Ordu ve Gümüşhane’de okullarda ders olacak mı? Açıklama...

Ordu ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Ordu ve Gümüşhane'de okullarda ders olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ordu ve Gümüşhane valiliklerinden yarın için kar tatili açıklaması geldi mi? Haftanın ilk gününde okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine dair araştırma yapanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
17 OCAK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarımızda 17 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."
Ayrıca, belirtilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.