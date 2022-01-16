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    • 16.01.2022 22:18
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    Ordu ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Ordu ve Gümüşhane’de okullarda ders olacak mı? Açıklama...

    Ordu ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? Ülke genelinde yoğun kar yağışının görüldüğü illerde valiliklerden kar tatili açıklamaları geliyor. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler yaşadığı şehirde okulların yarın tatil edilip edilmediğini merak ederek araştırmaya başladı. Peki Ordu ve Gümüşhane valiliklerinden açıklama geldi mi? 17 Ocak Pazartesi Ordu ve Gümüşhane’de yarın okullar ders işlenmeyecek mi? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Ordu ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi?

    Ordu ve Gümüşhane'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Ordu ve Gümüşhane'de okullarda ders olacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ordu ve Gümüşhane valiliklerinden yarın için kar tatili açıklaması geldi mi? Haftanın ilk gününde okullarda ders işlenip işlenmeyeceğine dair araştırma yapanların merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    17 OCAK PAZARTESİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

    Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    "Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizde bulunan okullarımızın tamamında, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerimizde ise taşımalı sistem kapsamında olan okullarımızda 17 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

    Ayrıca, belirtilen ilçelerde engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        GÜMÜŞHANE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Gümüşhane'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Torul ve Kürtün ilçelerinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, "Torul ve Kürtün ilçelerimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 17.01.2022 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ VE ZİRAİ DON UYARISI GELDİ!

        Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Rüzgârın; Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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        Haberler Güncel Ordu ve Gümüşhane’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Ordu ve Gümüşhane’de okullarda ders olacak mı? Açıklama...
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