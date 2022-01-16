Son dakika: Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor. Edirne ve Çanakkale illerinden hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? AFAD'dan açıklama: Ölen ve yıkılan ev oldu mu? Çanakkale, Edirne, Tekirdağ...