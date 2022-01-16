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    • Güncel
    • 16.01.2022 15:02
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    • 16.01.2022 15:10
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    Son dakika: Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? AFAD'dan açıklama: Ölen ve yıkılan ev oldu mu? Çanakkale, Edirne, Tekirdağ...

    AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Ege denizinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin saat 14:48'de yaşandığı ve derinliğinin 18.76 km olduğu bildirildi. Vatandaşlar Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? Can ve mal kaybu var mı? Yıkılan evler oldu mu? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Özellikle Çanakkale ve Edirne'de pek çok kişi depremin şiddetini hissetti. İşte detaylar...

    Son dakika: Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? AFAD, Kandilli açıklama! Çanakkale, Edirne...

    Son dakika: Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor. Edirne ve Çanakkale illerinden hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    DEPREM Mİ OLDU?

    Son dakika haberine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Twitter hesabından depremin detaylarına ilişkin bilgileri aktardı.

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