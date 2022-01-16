Son dakika: Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? AFAD'dan açıklama: Ölen ve yıkılan ev oldu mu? Çanakkale, Edirne, Tekirdağ...

Son dakika: Deprem mi oldu, büyüklüğü kaç? AFAD ve Kandilli'den açıklama bekleniyor. Edirne ve Çanakkale illerinden hissedilen 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM Mİ OLDU?
Son dakika haberine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Twitter hesabından depremin detaylarına ilişkin bilgileri aktardı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 16, 2022
Büyüklük : 5.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 16.50 km.Khalkidiki (Yunanistan), 125.84 km. Gökçeada (Çanakkale)
Tarih-Saat : 16.01.2022, 14:48:03 TSİ
Enlem : 39.9635 N
Boylam : 24.2058 E
Derinlik : 18.76 km
Detay : https://t.co/fWUC42Hu6e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi