FETÖ’ye itirafçı darbesi! 4 bin 700 şüpheliden bin 250’si itirafçı oldu

FETÖ üyeleri arasında itirafçı sayısı her geçen gün artıyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, KOM ve Siber Daire Başkanlıklarıyla işbirliği içerisinde devlet kurumlarında yuvalanan örgüt üyelerine yönelik 2021'de 121 farklı operasyona imza attı. Operasyonlarda devlet kadrolarında yapılanan bir kısmı halen aktif görevde olan 4 bin 724 FETÖ üyesi gözaltına alındı. SABAH, başkentte 2014-2021 arası FETÖ ile mücadele raporuna ulaştı. Rapora göre, özellikle 2021'de gözaltına alınan 4 bin 724 kişiden, bin 244'ü etkin pişmanlıktan faydalandı. Gözaltı sayısına göre itirafçı olan örgüt üyesi oranı yüzde 26.3 oldu. 17-25 Aralık kumpası sonrasında başlayan FETÖ ile mücadele süresince en çok itirafçı oranına 2021'de ulaşıldı.