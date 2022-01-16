Karabük ve Giresun’da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun’da okullarda ders olacak mı? Valilik açıklaması…

Karabük ve Giresun'da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun'da okullarda ders olacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yoğun kar yağışının görüldüğü il valiliklerinin açıklamaları yakından takip ediliyor ve okullarda kar tatilinin olup olmayacağı merak konusu. Karabük ve Giresun valiliklerinden açıklama geldi mi? İşte öğrenci, öğretmen ve velilerin merak ettiği tüm bilgiler...