Karabük ve Giresun’da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun’da okullarda ders olacak mı? Valilik açıklaması…

Karabük ve Giresun'da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun'da okullarda ders olacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yoğun kar yağışının görüldüğü il valiliklerinin açıklamaları yakından takip ediliyor ve okullarda kar tatilinin olup olmayacağı merak konusu. Karabük ve Giresun valiliklerinden açıklama geldi mi? İşte öğrenci, öğretmen ve velilerin merak ettiği tüm bilgiler...
17 OCAK PAZARTESİ KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Karabük Valiliği'nden konuya dair açıklama geldi;
Karabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.