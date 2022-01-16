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    Karabük ve Giresun’da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun’da okullarda ders olacak mı? Valilik açıklaması…

    Karabük ve Giresun’da okullar tatil mi? Ülkemizde kar yağışı yoğunluğunu sürdürürken bazı şehirlerde bu durum ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Yeni haftanın ilk gününde hangi ilde okulların kar tatili yapacağı akşam saatlerinde öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Peki Karabük ve Giresun valiliklerinden kar tatili açıklaması geldi mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun’da okullarda ders işlenmeyecek mi?

    takvim.com.tr
    Karabük ve Giresun’da okullar tatil mi?

    Karabük ve Giresun'da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun'da okullarda ders olacak mı? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yoğun kar yağışının görüldüğü il valiliklerinin açıklamaları yakından takip ediliyor ve okullarda kar tatilinin olup olmayacağı merak konusu. Karabük ve Giresun valiliklerinden açıklama geldi mi? İşte öğrenci, öğretmen ve velilerin merak ettiği tüm bilgiler...

    17 OCAK PAZARTESİ KARABÜK'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

    Karabük Valiliği'nden konuya dair açıklama geldi;

    Karabük'te kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

    Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

        17 OCAK PAZARTESİ GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

        Giresun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 4 ilçede tüm, 7 ilçede de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verilecek.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde ise köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verileceği kaydedildi.
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        Haberler Güncel Karabük ve Giresun’da okullar tatil mi? 17 Ocak Pazartesi Karabük ve Giresun’da okullarda ders olacak mı? Valilik açıklaması…
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