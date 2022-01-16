Başkan Erdoğan, Avrupa’nın en büyük kağıt fabrikasının açılışında önemli mesajlar verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Batı Kipaş Kağıt Fabrikası, Gökbel Barajı, öğrenci yurdu, hastane ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışlarını yaptı. Muhalefete sert çıktı.

ÜLKEMİZİN 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak bu tesis aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecektir. 450 milyon dolarlık cari açığın kapanmasını sağlayacak.

ONLAR bilmese de, bilmek istemese de Türkiye büyüyor, güçleniyor dünyanın en büyük 10 ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

İNŞALLAH 2022'de bereketli bir sezon yaşanmasını bekliyoruz. Enflasyon başta olmak üzere çözmemiz gereken sıkıntıları biz çözeriz, Bay Kemal değil.

BU tatlı su siyasetçilerini, kendi cahillikleriyle başbaşa bırakıyorum. Türkiye'nin saman ithalatçısı olduğunu zannedenleri, OSB'leri gezmeye davet ediyorum...

Başkan Erdoğan, "Benim için akıbeti Menderes gibi olacak diyorlar... Ey CHP'nin atıkları biz bu yola girerken kefenimizle çıktık. Bizi korkutamazsınız" dedi.