Trabzon Of ile Diyarbakır Sur, kardeş belediye ilan edildi

Kardeş belediye olan Trabzon Of Belediyesi ve Diyarbakır Sur Belediyesi işbirliğiyle Diyarbakır'da "Halay da Bizim, Horonda Bizim-Hamsi de bizim, Ciğer de bizim" sloganıyla hamsi şenliği düzenlendi.

Kardeşlik bağlarının sağlamlaştırıldığı etkinlikte, alanda toplanan yüzlerce vatandaşa Vali Münir Karaloğlu, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi tarafından yaklaşık 2,5 ton hamsi ikram edildi. Karadenizli sanatçı Onay Şahin, birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.

Trabzon'dan gelen folklor ekibi ile kemençe ve tulum eşliğinde, Diyarbakır folklör ekibi ise yöresel oyunlarla etkinliğe renk kattı.

Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Diyarbakır bizim güzide kentlerimizden biri. Sur Belediyesi ile daha önce kardeş belediye çalışmamızı yapmıştık. Şimdi bu etkinlikle somut bir adım atıyoruz. Aslında sloganımız olan 'Halay da Bizim Horonda Bizim, Hamsi de bizim, Ciğer de bizim' sözlerimiz her şeyi özetliyor" dedi.