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    • 15.01.2022 16:04
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    Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltında

    Beyoğlu’nda dün izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayıp karşılık veren kişilerin adli işlemleri tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakıldığı kaydedildi

    İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltında

    Valilikten yapılan açıklamada, Beyoğlu Kaymakamlığınca alınan yasaklama kararına aykırı olarak, dün akşam Taksim Meydanı, Tünel ve çevresinde izinsiz gösteri ile yürüyüş düzenlendiği belirtildi.

    Güvenlik güçlerinin ikazlarına uymayarak karşılık veren 83 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Haklarında '2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Görevli memura mukavemet' suçlarından adli işlemleri tamamlanan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Güncel Beyoğlu'nda izinsiz gösteri ve yürüyüş yapan 83 kişi gözaltında
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