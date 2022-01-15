Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Aydın Söke'de faaliyete geçen bu tesis önemli bir gelir kapımız olacak. 550 milyon dolarlık yatırım olan bu ilk etapta 800 kişi istihdam edecek.

Ülkemizin 250 milyon dolarlık kağıt ithalatını sonlandıracak tesis, aynı zamanda 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirecek.



Yüzde 40'ı tamamlanan 2. etap için 440 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor. Toplamda 1400 kardeşimiz buradan evine ekmek götürecek.

Tesisin önemli bir özelliği daha mevcut. Tesisimiz Türk ekonomisinin yeşil dönüşümüne de katkı sağlayacak.

Kullanacağı elektiriği de kendisi üretecek tesisimiz doğa da katkı sağlayacak. Bu topraklara değer katan, üreten ihracat eden tüm yatırımcılara destek vermeye devam ediyor. KİPAŞ holdingin bu yatırımı destekliyoruz. Bu yatırıma çeşitli destekler sağlıyor. Oluşturduğu ekonomik ve sosyal katkı göz önüne alındığında, bu tesisin aldığı destekler hakkıdır. Firma sahiplerinden beklentim 2. etap yatırımı en kısa zamanda tamamlayarak üretime başlamalıdır.

Hükümet olarak yerli-yabancı ayrımına gitmeden, kimseyi ayırmadan, dışlamadan Türk ekonomisine güvenen herkese sahip çıkıyoruz

TATLISU SİYASETÇİLERİNİ KENDİ CAHİLLİKLERİ İLE BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM

Türkiye'nin 2021'i 225 milyar 368 milyon dolarlık rekor ihracat rakamıyla kapatmasının gerisinde destekler, üretim hamleleri vardır. Türkiye, muhalefetin dediği gibi, fabrika satarak domates alan değil, Afrika, Asya, Avrupa'nın imalat merkezi olan bir ülkedir. Türkiye, salgına rağmen 2.7 milyon ilave istihdam oluşturan bir ülkedir. Domates, saman ithalatçısı yaftası vurmak saygısızlıktır, hakarettir. Türkiye'nin üretim gücünden haberi olmayan bu tatlısu siyasetçilerini kendi cahillikleri ile baş başa bırakıyorum.