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    • 15.01.2022 21:15
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    Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyareti

    Aydın'da toplu açılışlar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan 7 kişilik heyet teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaret basına kapalı gerçekleşti.

    AA
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ’teşekkür’ ziyareti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlar teşekkür ziyaretinde bulundu

    Aydın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahallesi Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun ile bir araya geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDULAR
    Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, cemevi başkanları ile muhtarlardan oluşan heyetin Erdoğan'a, teşekkürlerini sunduğu belirtildi.

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    Haberler Güncel Aydın'da cemevi başkanları ile muhtarlardan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyareti
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