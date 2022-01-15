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    • Güncel
    • 15.01.2022 20:42
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    • 15.01.2022 20:52
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    Türkiye Uzay Ajansı'ndan Sözcü'nün 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira!' haberine yalanlama!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından olan Sözcü Gazetesi algı ve manipülasyon içerikli haberlerini sürdürüyor. Son olarak Türkiye'nin uzay hamlelerini hedef alan Sözcü Gazetesi, 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira!' şeklinde bir haber servis etti. Sözcü'nün haberi Türkiye Uzay Ajansı trafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

    takvim.com.tr
    Sözcü yalanda uzaya çıktı

    Türkiye'nin yaptığı hamlelere karşı Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı yayın organları tarafından itibarsızlaştırma operasyonları sürüyor.

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından olan Sözcü Gazetesi algı ve manipülasyon içerikli bir habere daha imza attı.

    SÖZCÜ'DEN MİLLİ UZAY PROGRAMI' YALANI
    Türkiye'nin uzay hamlelerini hedef alan Sözcü Gazetesi, 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira!' şeklinde bir haber servis etti.

    Sözcü'nün haberi Türkiye Uzay Ajansı trafından yapılan açıklama ile yalanlandı.

    TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN YALANLAMA: GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR
    Yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın-yayın organlarında "Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira" şeklinde yer alan iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

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    Haberler Güncel Türkiye Uzay Ajansı'ndan Sözcü'nün 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira!' haberine yalanlama!
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