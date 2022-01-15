Türkiye Uzay Ajansı'ndan Sözcü'nün 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira!' haberine yalanlama!

Türkiye'nin yaptığı hamlelere karşı Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı yayın organları tarafından itibarsızlaştırma operasyonları sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yayın organlarından olan Sözcü Gazetesi algı ve manipülasyon içerikli bir habere daha imza attı.

SÖZCÜ'DEN MİLLİ UZAY PROGRAMI' YALANI

Türkiye'nin uzay hamlelerini hedef alan Sözcü Gazetesi, 'Milli Uzay Programı için dev bütçe: 20 bin lira!' şeklinde bir haber servis etti.