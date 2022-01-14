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    • 14.01.2022 11:16
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    İstanbul Osmangazi'de bir mezarı PKK renkleriyle süslediler! İBB yine sessiz

    Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'de işe sokulan teröristler büyük bir infial yaratmıştı. İçişleri Bakanlığının özel teftiş başlattığı skandala bir yenisi daha eklendi. İstanbul Osmangazi mezarlığında bir mezara, PKK terör örgütünün simgeleyen renklerle peyzaj düzenlemesi yapıldı. İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığının bu duruma sessiz kalması gözlerden kaçmadı.

    İstanbul’da mezarı PKK renkleriyle süslediler!

    İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi Osmangazi Mezarlığı'nda Z.A. isimli mezar peyzajı PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslendi.

    Yapılan araştırmalarda mezarın Elazığ nüfusuna kayıtlı Z. A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.'nın ise 21 Aralık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenildi.

    Sabah'ın haberine göre, geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandığı belirlenen Z.A'nın mezarına PKK'yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapıldı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kontrolündeki Osmangazi Mezarlığında yaşanan skandala İBB ise sessiz kaldı.

        Ekrem İmamoğlu, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığına yerel seçimlerde CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olan ancak kazanamayan Ayhan Koç'u atamıştı.

        İBB TERÖRİST YUVASI OLDU

        İçişleri Bakanlığı DİAYDER referansıyla Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için özel teftiş başlatıldığı bildirildi. Konuya ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dağdaki terörle mücadele ediyoruz, şehirdekiyle etmeyecek miyiz?" ifadelerini kullandı.
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