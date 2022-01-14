İstanbul Osmangazi'de bir mezarı PKK renkleriyle süslediler! İBB yine sessiz

İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi Osmangazi Mezarlığı'nda Z.A. isimli mezar peyzajı PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen renklerle süslendi.
Yapılan araştırmalarda mezarın Elazığ nüfusuna kayıtlı Z. A. isimli şahsa ait olduğu, Z.A.'nın ise 21 Aralık 2020 tarihinde vefat ettiği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, geçmiş dönemlerde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak suçundan tutuklandığı belirlenen Z.A'nın mezarına PKK'yı simgeleyen yeşil, kırmızı ve sarı taşlarla peyzaj yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı kontrolündeki Osmangazi Mezarlığında yaşanan skandala İBB ise sessiz kaldı.