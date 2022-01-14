FETÖ'cü çift yurt dışına kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, TEM ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir çiftin yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıklarının ve bu amaçla Edremit ilçesine geldiklerinin tespit edilmesi üzerine saklandıkları eve operasyon düzenledi.