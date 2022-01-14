Milli Savunma Bakanı Akar’dan flaş NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, geride kalan seneyi "zor bir yıl" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Bu zorluklardan biri, yüz yılda bir karşılaşılan ve tüm dünyayı etkileyen, etkisi de hala devam eden salgındır. Diğer tehdit ise çok hızlı değişen güvenlik ortamıdır. Afganistan'daki misyonumuz geçen yıl sona ererken Ukrayna civarında yeni riskler ortaya çıkmıştır. Yine de görevinizi etkin bir biçimde yerine getirirken profesyonelliğinizi ve göreve adanmışlığınızı sergilediniz. Sergilemiş olduğunuz sağlam hazırlık ve çeviklik, NATO'nun caydırıcılık yeteneğini göstermiştir. Ayrıca, çok uluslu bir ittifak kuvveti olarak, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunmasında temel unsur olan politik birlik ve dayanışmayı gösterdiniz. Kazandığımız derin uzmanlığı muhafaza etmeli ve gelecek görevlerde kullanmalıyız. Bu yılki 66'ncı Tugay'ın Öncü Müteakip Kuvvetler rolü ve NRDC-T'nin 2023 yılına ait muharip kolordu görevi, sizi bekleyen yeni sınamalardır. Bu görevler, NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu için son derece önemlidir."

Akar, sözlerinin sonunda personele başarı ve iyi bir yıl dileğini iletti.