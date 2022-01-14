Muharrem İnce'den CHP'ye adaylık bombası! İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi: Bana yaptıklarını size yapmasınlar



DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR

Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum. Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum.



KOLTUKLAR İNSANA MÜLK DEĞİLDİR

Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama, diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık koyulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, cumhurbaşkanı adayını o yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu, bu kadar basit."