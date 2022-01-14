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    • 14.01.2022 14:55
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    • 14.01.2022 15:16
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    Muharrem İnce'den CHP'ye adaylık bombası! İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi: Bana yaptıklarını size yapmasınlar

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenlediği Kayseri'de, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine, "Adı geçen belediye başkanlarına sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum" dedi.

    DHA
    Muharrem İnce’den CHP’ye adaylık bombası!

    Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Basın toplantısı düzenleyen İnce, partisi tarafından hazırlanan kampanyayı açıklayarak, şunları söyledi:



    'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Muharrem İnce, şöyle konuştu:

    "Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım. Sandığı koyacağız, partimizin kaç üyesi olursa oy kullanacak. Sandıktan kim çıkarsa o, aday olacak. Belki başkası çıkacak, bilmiyorum. Bütün siyasi partilere benim önerim; üyelerinizin önüne sandığı koyun.

    Oradan sonuç kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa, bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok İstanbul'a veremezmişiz. İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan sonra da 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor. Geçsin. Sen seçim kazanmak istiyor musun? 'Kazanırız ama İstanbul belediyesini kaybederiz, Meclis'te çoğunluğumuz yok'.


        DİKKATLİ OLUN, BANA YAPTIKLARINI SİZE YAPMASINLAR
        Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum. Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum.

        KOLTUKLAR İNSANA MÜLK DEĞİLDİR
        Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama, diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık koyulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, cumhurbaşkanı adayını o yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu, bu kadar basit."


        'OY VERDİKLERİNDEN ŞÜPHELİYİM'
        CHP'den cumhurbaşkanı adayı olduğu döneme de değinen Muharrem İnce, "Ben 2018 yılında aday olduğumda ekonomik koşullar böyle değildi. CHP yönetimi de 'Nasılsa kazanamaz bu, başımızdan da defedelim' deyip sandıklara sahip çıkmadılar. Para harcamadılar. Oy verdiklerinden de şüpheliyim. 'Kaybetsin, diye çalıştılar' demiyorum. Bu çok iddialı olur. 'Nasılsa biz kazanamayız, günü kurtaralım'. Hatta bir ara ben kampanyayı hızlandırınca koruktular. 'Eyvah geliyor galiba bu' dediler" diye konuştu.

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        Haberler Güncel Muharrem İnce'den CHP'ye adaylık bombası! İmamoğlu ve Yavaş'a seslendi: Bana yaptıklarını size yapmasınlar
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