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    • 14.01.2022 23:37
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    Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçime girebilecek partiler

    Son dakika haberleri... Yüksek Seçim Kurulu'nun seçime girme yeterliliğine sahip olduğunu tespit ettiği 24 partinin ismi Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte o partiler...

    Resmi Gazete’de yayımlandı: Seçime girebilecek partiler

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip olan siyasi partileri belirledi.

    YSK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanan kararında, 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" ile 2820 sayılı "Siyasi Partiler Kanunu"nun ilgili maddelerine göre, 1 Ocak'tan en az 6 ay öncesi itibarıyla illerin en az yarısında teşkilat kurdukları ve büyük kongrelerini yaptıkları saptanan 24 siyasi partinin seçimlere katılma yeterliliği bulunduğu ifade edildi.

    İşte YSK'nin 12 Ocak'ta oy birliğiyle aldığı karara göreseçime girme yeterliliğine sahip olan 24 parti:

    1- Adalet ve Kalkınma Partisi

    2- Anavatan Partisi

    3- Bağımsız Türkiye Partisi

    4- Büyük Birlik Partisi

    5- Cumhuriyet Halk Partisi

    6- Demokrasi ve Atılım Partisi

    7- Demokrat Parti

    8- Demokratik Sol Parti

    9- Emek Partisi

    10- Gelecek Partisi

    11- Genç Parti

    12- Halkların Demokratik Partisi

    13- Hür Dava Partisi

    14- İyi Parti

    15- Millet Partisi

    16- Milliyetçi Hareket Partisi

    17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

    18- Saadet Partisi

    19- Sol Parti

    20- Türkiye İşçi Partisi

    21- Türkiye Komünist Hareketi

    22- Türkiye Komünist Partisi

    23- Vatan Partisi

    24- Yeniden Refah Partisi

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    Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı: Seçime girebilecek partiler
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