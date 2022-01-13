Yunanistan'a kaçmak isten PKK'lılar ile FETÖ'cü öğretmen...

Askeri güçler İpsala ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında bir şüpheliyi yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan şahsın FETÖ bağlantısı bulunduğu ve görevinden ihraç edilen öğretmen S.Ö. olduğu tespit edildi.