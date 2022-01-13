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    • Güncel
    • 13.01.2022 17:27
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    • 13.01.2022 17:29
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    Yunanistan'a kaçmak isten PKK'lılar ile FETÖ'cü öğretmen...

    Edirne'de Yunanistan'a kaçma hazırlığında yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı. Öte yandan bölücü terör örgütü PKK'yla ilişkisi olduğu tespit edilen 3 kişi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı.

    İHA
    Yunan’a kaçmak isten PKK’lılar ile FETÖ’cü öğretmen...

    Askeri güçler İpsala ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları devriye esnasında bir şüpheliyi yakaladı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan şahsın FETÖ bağlantısı bulunduğu ve görevinden ihraç edilen öğretmen S.Ö. olduğu tespit edildi.

    Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan S.Ö., işlemlerinin ardından İpsala Adliyesine getirildi. Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    PKK'LILAR YASAK BÖLGEDE YAKALANDI

    Öte yandan bugün Uzunköprü ilçesi yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bulundukları tespit edilen şahıslar, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları ve bölücü terör örgütü PKK ile ilişkili oldukları tespit edilen M.S, Ö.D ve Y.M. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
        Zonguldak’ta ’Uzun Hasan’ın topraklarındayız’ dedi
        Haberler Güncel Yunanistan'a kaçmak isten PKK'lılar ile FETÖ'cü öğretmen...
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