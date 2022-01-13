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    • 13.01.2022 16:44
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    • 13.01.2022 16:44
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    DEVA Parti Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı FETÖ'den gözaltına alındı

    Son dakika haberi... DEVA Partisi'nin Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

    DEVA Partili isme FETÖ gözaltısı

    Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, Antalya'da yakalandı.

    Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

    Evde yapılan aramada Günaydı'ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi.

    Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.

    Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

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