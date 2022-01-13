HDP'li 18 vekilin birinci dereceden akrabası PKK'nın dağ kadrosunda! HDP'li Semra Güzel tek değil...
Son dakika haberi... HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK terör örgütü kamplarında sözlüsü Volkan Bora isimli teröristle çektirdiği skandal fotoğraflarla ilgili gelişmeler sürüyor. Güzel hakkında hazırlanan fezleke Meclis'e ulaşırken, TBMM'de PKK'nın temsilcisi gibi duran tek milletvekilinin Güzel olmadığı öğrenildi. HDP'nin 56 vekilinden tam 17'sinin eşi, kardeşi ya da çocuğu yani birinci dereceden yakını PKK'nın dağ kadrosunda bulunuyor. İşte haberin ayrıntıları...
13.01.2022 10:57
- Son Güncelleme: 13.01.2022 10:57
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terörist sözlüsü Volkan Bora ile fotoğrafları ile ilgili tartışmalar sıcaklığını korurken, HDP'nin diğer milletvekillerinin de bir ayağı da Kandil'de.
KARDEŞİ DE DAĞDA ÖLDÜRÜLDÜ
- Semra Güzel'in erkek kardeşi Şeyhmus Güzel de terör örgütündeydi. Şeyhmus Güzel, 2017 yılının temmuz ayında operasyonda etkisiz hale getirildi.
- HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un kardeşi Şirhat Özsoy, 1992 yılında çatışmada öldürüldü. Diğer kardeşi Nevruz Özsoy hala dağda.
- HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in kardeşi Nihayet Taşdemir ve yeğeni Pınar Taşdemir, halihazırda terör örgütü saflarında.