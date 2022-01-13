Ankara'da okullar tatil mi olacak? 14 Ocak Cuma Ankara'da yarın okullarda ders işlenecek mi? Ankara Valiliği açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ankara'da yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarın okulların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı ve haftanın son günü için valilikten kar tatili açıklamasının gelip gelmediği merak konusu oldu. İşte detaylar...
14 OCAK CUMA ANKARA'DA KAR TATİLİ VAR MI?
Ankara Valiliği'nden konuya dair bir açıklama henüz gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.
Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu.
Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.
Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü. Eyüpsultan'da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.