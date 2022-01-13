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    • 13.01.2022 16:34
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    Ankara’da okullar tatil mi olacak? 14 Ocak Cuma Ankara’da yarın okullarda ders işlenecek mi? Ankara Valiliği açıklaması…

    Ankara’da okullar tatil mi olacak? Haftanın bitmesine bir gün kala yoğun kar yağışından dolayı okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. Ülke genelinde valiliklerden peş peşe açıklamalar geliyor ve kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilediği illerde okullar tatil ediliyor. Peki 14 Ocak Cuma Ankara’da yarın okullarda ders işlenecek mi? Konuyla ilgili Ankara Valiliği açıklaması geldi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Ankara’da okullar tatil mi olacak?

    Ankara'da okullar tatil mi olacak? 14 Ocak Cuma Ankara'da yarın okullarda ders işlenecek mi? Ankara Valiliği açıklaması geldi mi? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ankara'da yaşayan öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarın okulların açık olup olmayacağını merak etmeye başladı ve haftanın son günü için valilikten kar tatili açıklamasının gelip gelmediği merak konusu oldu. İşte detaylar...

    14 OCAK CUMA ANKARA'DA KAR TATİLİ VAR MI?

    Ankara Valiliği'nden konuya dair bir açıklama henüz gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI GELDİ!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bazı bölgelerde aralıklarla devam ediyor.

    Kentin birçok ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısına kadar aralıklarla etkili oldu.

    Anadolu Yakası'nda gece yerini kuvvetli rüzgara bırakan kar yağışı, Avrupa Yakası'ndaki Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Kağıthane ve Eyüpsultan ilçelerinde zaman zaman etkili oluyor.

    Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aralıklarla devam eden kar yağışı yol kenarlarında beyaz örtü oluştururken, Haramidere metrobüs durağı üst geçidinde de kar biriktiği görüldü. Eyüpsultan'da da kar yağışı aralıklarla sürüyor.

        Kar yağışı ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmadı. Metrobüs duraklarının da yağış ve soğuk hava dolayısıyla tenhalaştığı gözlendi.

        BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde görülmesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli, iç ve yüksek kesimlerde (1100 metre üzeri kesimlerde) yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI
        Kuzey ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR
        Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

        DOĞU KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
        Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Kar yağışının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun (20-30 cm) olmak üzere Cuma (14.01.2022) günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yağış anında kıyılarda kuvvetli rüzgar ile buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
        Yağışların; Hakkari, Bitlis, Batman, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı, Diyarbakır'ın kuzeydoğu ve Bingöl'ün güneydoğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
        Rüzgârın; Marmara'nın batısı ve Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-90 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
        MARMARA
        Çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

        BURSA °C, 3°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        EDİRNE °C, 2°C
        Çok bulutlu

        İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        KOCAELİ °C, 3°C
        Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

        EGE
        Çok bulutlu, zamanla batısının parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 1°C
        Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

        DENİZLİ °C, 6°C
        Çok bulutlu ve karla karışık yağmurlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 7°C
        Çok bulutlu

        MUĞLA °C, 7°C
        Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

            AKDENİZ
            Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 14°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 15°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafifi sağanak yağışlı

            HATAY °C, 14°C
            Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

            ISPARTA °C, 5°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

            ANKARA °C, 2°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, -1°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

            KONYA °C, 1°C
            Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

            SİVAS °C, 0°C
            Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

            BOLU °C, 0°C
            Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

            DÜZCE °C, 2°C
            Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

            KASTAMONU °C, -1°C
            Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

            ZONGULDAK °C, 3°C
            Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması, Kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde etkili olarak kıyı şeridinde yer yer 5 ila 10 cm, iç kesimlerde yoğun kar (20-30 cm) yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            BAYBURT °C, 0°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            ÇORUM °C, 1°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

            SAMSUN °C, 5°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            TRABZON °C, 8°C
            Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri, Bitlis ve Şırnak çevreleri ile Van'ın güney, Muş'un güneybatı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

            ERZURUM °C, 0°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, -2°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            MALATYA °C, 7°C
            Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            VAN °C, 5°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, doğusunun yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli yağmur, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 10°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

            GAZİANTEP °C, 10°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

            SİİRT °C, 8°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, rakımı 1100 metre üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

            ŞANLIURFA °C, 11°C
            Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
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