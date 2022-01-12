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    • Güncel
    • 13.01.2022 01:14
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    • 13.01.2022 01:42
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    Türkiye'nin güçlü sağlık sisteminin tezahürü olan TURKOVAC, TTB'den sonra Mehmet Ceyhan'da da hazımsızlık yaptı

    Türkiye koronavirüs salgınına karşı TURKOVAC'ı geliştirerek aşı üreten 9 ülkeden biri oldu. Türkiye'nin güçlü sağlık sisteminin bir ürünü olan TURKOVAC, bazı kesimlerde hazımsızlığa yol açtı. Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) ardından Mehmet Ceyhan da Türkiye'nin yerli aşısı Turkovac hakkında olumsuz açıklamalar yapmaya başladı.

    Mehmet Ceyhan’ın TURKOVAC hazımsızlığı!

    Türkiye, koronavirüs döneminde güçlü sağlık sistemi sayesinde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında oldu.

    Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme konusunda da bir adım öne geçen Türkiye, dünyada koronavirüs aşısını geliştiren 9 ülkeden biri oldu.



    TTB VE MEHMET CEYHAN'DAN KARALAMA ÇALIŞMALARI
    Türkiye'nin yerli aşısını kullanıma girmesinin ardından Türk Tabipler Birliği, olumsuz açıklamalar yapmaya başladı.

    Turkovac'ın yeterliliğini sorgulayan Tabipler Birliği'ne destek veren nitelikte açıklamalar Prof. Mehmet Ceyhan'dan da geldi.

    Koronavirüs döneminde ekran ekran gezerek Türkiye'ye kendini tanıtan Prof. Mehmet Ceyhan, Sözcü gazetesine verdiği röportajda, Turkovac'ın bilim dünyası için anlam taşımadığını söyledi.



    SKANDAL AÇIKLAMA: "BİLİM DÜNYASI İÇİN BİR ANLAMI YOK"
    Mehmet Ceyhan, "Hiç yoktan iyidir diyelim ama projenin başında 40 bin 800 vakayla çalışacaklarını açıkladılar. Açıkçası 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşımaz." dedi.



        "ETKİLİDİR DİYE BİR SÖZ SÖYLEMEM MÜMKÜN DEĞİL"
        Mehmet Ceyhan, daha önce yaptığı bir açıklamada,"Turkovac aşısı etkilidir diye bir söz söylemem mümkün değil, onun etkili olduğunu gösteren veri lazım. Maalesef açıklanmadı. Olduğu söylendi, aşı etkili falan dendi ama başka bir açıklama yapılmadı." dedi.

        ATEŞ KARA'YI KÜÇÜMSEDİ
        Aşı çalışmalarını yakından takip eden Prof. Ateş Kara'yı da hedef tahtasına yerleştiren Mehmet Ceyhan, "Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi… Hayatında aşıyla ilgili bir faaliyeti olmadı. O başka konularla ilgiliydi. Salgınla ilgili bir deneyimi olmadı ama bakanlıkla ilişkiler falan farklı yürüdü herhalde ki öyle bir pozisyona getirildi. Yoksa aşıda biraz deneyimi olan bir insan, 'antikorları hoplatıyor, zıplatıyor' gibi, son derece gayri bilimsel ifadeler zaten kullanmaz. Onun için ben o söylenenleri ciddiye bile almıyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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