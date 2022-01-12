Türkiye'nin güçlü sağlık sisteminin tezahürü olan TURKOVAC, TTB'den sonra Mehmet Ceyhan'da da hazımsızlık yaptı

ATEŞ KARA'YI KÜÇÜMSEDİ

Aşı çalışmalarını yakından takip eden Prof. Ateş Kara'yı da hedef tahtasına yerleştiren Mehmet Ceyhan, "Ateş Bey benim yanımda çalışan bir öğretim üyesi… Hayatında aşıyla ilgili bir faaliyeti olmadı. O başka konularla ilgiliydi. Salgınla ilgili bir deneyimi olmadı ama bakanlıkla ilişkiler falan farklı yürüdü herhalde ki öyle bir pozisyona getirildi. Yoksa aşıda biraz deneyimi olan bir insan, 'antikorları hoplatıyor, zıplatıyor' gibi, son derece gayri bilimsel ifadeler zaten kullanmaz. Onun için ben o söylenenleri ciddiye bile almıyorum." ifadelerini kullanmıştı.