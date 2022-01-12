Türkiye'nin güçlü sağlık sisteminin tezahürü olan TURKOVAC, TTB'den sonra Mehmet Ceyhan'da da hazımsızlık yaptı

Türkiye, koronavirüs döneminde güçlü sağlık sistemi sayesinde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında oldu.
Koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme konusunda da bir adım öne geçen Türkiye, dünyada koronavirüs aşısını geliştiren 9 ülkeden biri oldu.
TTB VE MEHMET CEYHAN'DAN KARALAMA ÇALIŞMALARI
Türkiye'nin yerli aşısını kullanıma girmesinin ardından Türk Tabipler Birliği, olumsuz açıklamalar yapmaya başladı.
Turkovac'ın yeterliliğini sorgulayan Tabipler Birliği'ne destek veren nitelikte açıklamalar Prof. Mehmet Ceyhan'dan da geldi.
Koronavirüs döneminde ekran ekran gezerek Türkiye'ye kendini tanıtan Prof. Mehmet Ceyhan, Sözcü gazetesine verdiği röportajda, Turkovac'ın bilim dünyası için anlam taşımadığını söyledi.
SKANDAL AÇIKLAMA: "BİLİM DÜNYASI İÇİN BİR ANLAMI YOK"
Mehmet Ceyhan, "Hiç yoktan iyidir diyelim ama projenin başında 40 bin 800 vakayla çalışacaklarını açıkladılar. Açıkçası 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşımaz." dedi.