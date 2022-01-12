13 Ocak Perşembe Ağrı’da bugün okullar tatil mi oldu? Ağrı’da okullar tatil mi? Ağrı Valiliği kar tatili açıklaması

Ağrı'da okullar tatil mi? Tüm Türkiye'de kar yağışları görülen illerde okullar tatil edilmeye başlandı ve akşam saatlerinde öğrenciler araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerde yoğun kar yağışı günlük hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor ve Ağrı Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi. Peki 13 Ocak Perşembe Ağrı'da bugün okullar tatil mi oldu? Yarın ders işlenmeyecek mi? İşte yanıtı…
13 OCAK PERŞEMBE BUGÜN AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar 1 gün tatil edildi.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt ilçemizde, köy okullarımızda ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eleşkirt ilçemizde, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz de 13 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır" denildi.