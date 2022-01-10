30 Aralıktan itibaren uygulanmaya başlanan Turkovac'a vatandaşın ilgisi ve güveni büyük!

30 Aralık'tan itibaren tüm şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan Turkovac'a vatandaşların ilgisi büyük. SABAH'a konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanelerindeki 3 bin 500 randevunun yüzde 50'sinin Turkovac için oluşturulduğunu söyledi. İşte Yiyit'in değerlendirmeleri:
VATANDAŞ YERLİ AŞI İÇİN GÜN SAYIYORMUŞ
Bu güzel bir teveccüh. Vatandaşlarımız demek ki Turkovac'ı bağrına basmak için gün sayıyormuş. 18 yaş üstü yetişkin grubun hâlâ yüzde 10'a yakını aşı olmamakta direniyor. Bu grubun azalması için TURKOVAC faydalı olacak çünkü ilk defa aşı olmaya gelenler var. Aşı alternatifi sunması anlamında da çok kıymetli" ifadelerini kullandı.
TURKOVAC TÜM DÜNYA İÇİN UMUT OLACAK
Turkovac dünyada kendi aşısını üreten 9 ülkeden birisi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşattı bize. Bundan sonra ülkemiz için korkacak ve endişe edecek bir şey yok. Biz bu aşıyı üretirken çok para kazanmak için değil insanlığa maksimum düzeyde faydalı olabilelim dedik. Dünyanın birçok bölgesi için Turkovac'ın bir umut olmasını ümit ediyorum. Tıp alanında markalaşma yolunda bu aşı başka aşı çalışmalarının da öncüsü olacak.