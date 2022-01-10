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    • 10.01.2022 06:59
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    • 10.01.2022 06:59
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    30 Aralıktan itibaren uygulanmaya başlanan Turkovac'a vatandaşın ilgisi ve güveni büyük!

    30 Aralık’tan itibaren vatandaşlara uygulanmaya başlanan Turkovac’a ilgi büyük. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yiyit: Yerli aşı bize onur veriyor. Bundan sonra ülkemiz için korkacak bir şey yok.

    Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular

    30 Aralık'tan itibaren tüm şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanan Turkovac'a vatandaşların ilgisi büyük. SABAH'a konuşan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastanelerindeki 3 bin 500 randevunun yüzde 50'sinin Turkovac için oluşturulduğunu söyledi. İşte Yiyit'in değerlendirmeleri:



    VATANDAŞ YERLİ AŞI İÇİN GÜN SAYIYORMUŞ
    Bu güzel bir teveccüh. Vatandaşlarımız demek ki Turkovac'ı bağrına basmak için gün sayıyormuş. 18 yaş üstü yetişkin grubun hâlâ yüzde 10'a yakını aşı olmamakta direniyor. Bu grubun azalması için TURKOVAC faydalı olacak çünkü ilk defa aşı olmaya gelenler var. Aşı alternatifi sunması anlamında da çok kıymetli" ifadelerini kullandı.



    TURKOVAC TÜM DÜNYA İÇİN UMUT OLACAK
    Turkovac dünyada kendi aşısını üreten 9 ülkeden birisi olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşattı bize. Bundan sonra ülkemiz için korkacak ve endişe edecek bir şey yok. Biz bu aşıyı üretirken çok para kazanmak için değil insanlığa maksimum düzeyde faydalı olabilelim dedik. Dünyanın birçok bölgesi için Turkovac'ın bir umut olmasını ümit ediyorum. Tıp alanında markalaşma yolunda bu aşı başka aşı çalışmalarının da öncüsü olacak.



        'BİLİM İNSANLARIMIZA GÜVENİYORUZ'
        Daha önce iki doz BioNTech olan Osman Karagöz (56)
        Turkovac daha erken çıksaydı hiç başka aşı olmazdım. Bizim bilim adamlarımıza da devletimize de çok güveniyorum. BioNTech aşısını da Türkler buldu o yüzden çok gururluyuz.



        'İÇİMİZ ÇOK RAHAT'
        Mustafa Yazıcı ve eşi Cemre Yazıcı (38): Yerli ve milli aşımızı bekledim çünkü Türk bilim insanlarına güveniyorum. Şu an içim rahat bir şekilde yerli aşımı yaptırdım. Yerli aşı varken neden gidip başka aşı olalım. Destek olmak istiyoruz ve devletimize güveniyoruz.



        Çocukları Hacer ve Mehmet Ali Sağır ile birlikte ailecek yerli aşı yaptırmaya giden Yusuf ve Barika Sağır çifti: Yerli aşıya güvendiğimiz için özellikle bekledik. Gururluyuz Kendi memleketimizin ürünü yerli aşıya güveniyoruz ve destek veriyoruz.



            OMİCRON'DA KULUÇKA SÜRESİ 3 GÜN
            Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan pandemide gelinen noktayla ilgili değerlendirmelerde bulundu:



            ORJİNAL VARYANTTA 5 GÜNDÜ
            Omicron'da kuluçka süresi daha kısa gibi görünüyor. Orijinal Vuhan varyantında bu süre 5 günken, Delta varyantında 4 gün, Omicron'da ise 3 gün. Çok kısa sürede hastalık ortaya çıkarıyor. Çok da çabuk hasta ediyor, elimizdeki bilgilere göre çok da çabuk çevreye bulaşıyor.



            65 YAŞ ÜSTÜ YİNE DİKKATLİ OLMALI
            Vakalar arttı ama hayatını kaybeden kişi sayısı düştü. Vefat eden kişilerin çok büyük çoğunluğu Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler değil, muhtemelen daha önceki varyantlar ile enfekte olan kişiler. İnşallah rakam daha aşağı gider, kimse koronavirüsten vefat etmez ama geldiğimiz aşamada sayının bu kadar çok olması halen risk olduğunu söylüyor. Bu nedenle başta kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.



                MASKE İNDİ, GRİP BAŞLADI
                Pandemi öncesindeki gripten daha çok grip görür haldeyiz. Çünkü insanlarımız geçen yıl çok özendiler, maske taktılar, kapalı ortamlarda bir araya gelmediler. Maalesef bu yıl aynı özeni göremiyoruz.



                'KAPANMAYI DENEYİMLEDİK VE AKILCI OLMADIĞINI GÖRDÜK'
                Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Kapanmanın çok akılcı olmayacağını düşünüyorum. Salgının kontrolü anlamında daha önce denendi. Kapanma dönemlerinde kişiler, iş yerlerine gitme konusunda kapandı. Ancak sosyalleşme konusunda kapanmadı. Bu periyodu çoğunluk, yurt içi veya yurt dışında tatil olarak değerlendirdi. Dolayısıyla insan trafiği oldu. Yurt içindeki dolaşımlar arttı. Farklı görüşte meslektaşlarım da var ama kişisel olarak şunu söyleyebilirim: Kapanmanın, Türkiye'deki salgının kontrolünde bir etkisi yok. Ancak sağlık sisteminin taşıyamayacağı yükte vaka çıkarsa... Mesela ABD'de vaka sayısı 1 milyona yaklaştı. Onlar dahi kapanmayı düşünmüyor. İngiltere de öyle. Fransa 200 bine dayandı. Onlarda dahi bildiğim kadarıyla uzaktan ya da kısmi yani hibrit eğitim var. Ülkemizde de rakamlar bu sayılara çıkarsa, kapanma gündeme gelir mi? Sağlık sistemi tıkanmayacak gibi görünüyor.

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                KAD-SİS
                Haberler Güncel 30 Aralıktan itibaren uygulanmaya başlanan Turkovac'a vatandaşın ilgisi ve güveni büyük!
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