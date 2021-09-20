Sıfır araçta 'stokçuluk' iddiası! Sosyal medyada dolaşan görüntü kafaları karıştırdı

Geçtiğimiz günlerde sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetimler başlatılmıştı.
YÜZLERCE ARAÇ BİR ARAZİDE
Denetimler devam ederken bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı. İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı öne sürülen aynı marka araç ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görülüyor.
BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetim talimatı vermişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 12 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında ÖTV matrahlarında yapılan değişiklikle sıfır kilometre araçların fiyatlarının düşürülmesinin amaçlandığı anımsatıldı.