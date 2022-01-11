Son dakika! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek açıklaması

Açıklamada, yerel ve uluslararası zorlukların ele alınmasında koordinasyon, iş birliği karşılıklı yardım için TDT'nin 2040 Vizyon Belgesi'ne bir kılavuz olarak atıfta bulunularak "(TDT), Mevcut krizi aşmada, Kazakistan yönetimine ve halkına gereken desteği vermeye hazır olduğunu yineledi." ifadesi yer aldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in kardeş Kazakistan halkının refahını artıracak reform gündemine desteğin de belirtildiği açıklamada, konuyla ilgili yakın iş birliği ve istişare içinde kalma konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI BAYRAKLARI YARIYA İNDİRDİ

Öte yandan geçtiğimiz hafta Kazakistan'da meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybedenler için dün Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryasında bayraklar yarıya indirildi.