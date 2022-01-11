Son dakika! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'a destek açıklaması

Son dakika haberlerine göre TDT üye ve gözlemci devletlerinin dışişleri bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere çevrim içi olağanüstü toplantı düzenledi.
Olaylar sırasında yaşamını yitirenler anısına bir dakikalık saygı duruşunun ve kapsamlı fikir alışverişinin ardından TDT, yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Kazakistan'daki olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilendi.
Kazakistan ve ülkenin kardeş halkına olan kararlı destek ve dayanışmanın yeniden teyit edildiği açıklamada, bölgesinde ve ötesinde istikrar ve güvenlik için hayati önem taşıyan Kazakistan'ın barış istikrarının öneminin altı çizildi.
Açıklamada, hayatları tehlikeye atan, kamu düzenini bozan ve mala zarar veren şiddet ve yıkıcı eylemler kınanarak Kazak yetkililerin kamu düzenini ve normal düzeni acilen yeniden kurma kapasitesine olan güven vurgulandı.
Uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerini desteklemenin önemine işaret edilen açıklamada, Kazakistan yönetiminin, ülkede anayasal düzeni bozmayı amaçlayan teröristlere, radikallere, aşırılık yanlılarına ve suçlulara karşı terörle mücadele operasyonlarına desteğin altı çizildi.