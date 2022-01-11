Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı Omicron varyantı açıklaması: İstanbullular için bu hafta çok önemli

"Önceki varyantlardan bildiğimiz akciğer tutulumuna bağlı bulgular ve diğer organlarımıza ait bulgular şimdilik oldukça nadir görülüyor." diyen Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Omicron varyantının semptomlarını sıraladı.
Omicron varyantı taşıyan hastalar sıklıkla;
Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz ağrısı, eklem ağrıları yakınmaları ile geliyor.
Omicron varyantını delta varyantı ve influenzadan ayırt etmenin yollarını sıralayan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Delta varyantı gibi daha önceki varyantlardan ve influenzadan bireysel olarak ayırt etmemiz olanaksız. Önceki varyantlardan ancak genetik sekans analizi ile influenzadan ise PCR testi ile ayırmak mümkün olabilir. Lakin bu durum bireysel olarak ve pandeminin seyri olarak çok da bir şey kazandırmaz. Bizi ve toplumu koruyacak olan testler değil maskemiz, mesafemiz ve aşımızdır. Bunlar tüm varyantlar için etkili. Maskemiz tüm gripler için etkili." dedi.
OMİCRONUN GÜCÜNÜ ZAMANLA GÖRECEĞİZ
Sabah'ın haverşne göre, Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Omicron'un daha hafif belirtilerle ortaya çıkan bir varyant olduğu söylentileriyle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Mutasyon virüslerin gerçeği. Virüsler varlıklarını sürdürmek için bu yapısal değişikliklere ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle yeni mutasyonlar her zaman gelebilir ve bunları güçlü ya da güçsüz olacağını bilmemiz mümkün değil. Ancak zamanla görebiliriz."