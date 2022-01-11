Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı Omicron varyantı açıklaması: İstanbullular için bu hafta çok önemli

BU HAFTA İSTANBULLULAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Bu haftanın İstanbullular için çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Grafiğin yükseliş açısı virüsün bulaş hızını da ortaya koyacak. Bu hafta İstanbullular için çok önemli. Diğer illerimizde de yükseliş başladı. İstanbul'da biraz daha erken başlayan sürecin devamı bir tahmin yapmamıza imkan tanıyabilir. Normalde her dalganın sürecini tahmin edebiliyorduk. Aşı hayatımıza girdiği andan itibaren dalgaların dinamikleri değişti. Üzerine bir de omicronun hızlı bulaşması eklendi. Bunlar bir araya geldiğinde farklı bir dalga yaşayacağımız aşikar. Tepe noktaya hızlı bir çıkış olacak gibi görünüyor. Her şeye rağmen elimizde aşımız olduğu ve vatandaşlarımızın da aşılarını olduğu sürece sıkıntımız sınırlı olacaktır. Bireysel tedbirlere uyarak sürecin belirleyicisinin virüs değil biz olmasını sağlamamak elimizde." dedi.