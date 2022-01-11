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    • Güncel
    • 11.01.2022 13:01
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    • 11.01.2022 13:08
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    Bakan Akar'dan flaş açıklama: 22 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'de yapılan hain saldırının ardından başlatılan operasyonda bugüne kadar 22 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

    Akar’dan flaş açıklama: 22 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akçakale'deki terör saldırısına ilişkin, sınırların ötesinde planlı yapılan bu saldırıların tahammül sınırlarını zorlar hale geldiğini belirterek, "Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi.

    Akar, Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin soruyu yanıtladı.

    Hain saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Akar, şunları söyledi: "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.

    Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz.

    Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

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