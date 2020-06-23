FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Ocak ayında adli kontrolle serbest bırakılan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Tezel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Tezel'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Hazırlanan iddianame İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamede Tezel'in eski eşi Meryem Kumanova'nın 2017 yılında savcılığa yazılı olarak müracaatta bulunarak Tezel'in FETÖ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulunduğu anlatıldı. İfadesi alınan Kumanova, 2011 yılında Tezel ile boşandıklarını, eski eşinin 2000 yılından itibaren FETÖ'nün amiral şirketi Kaynak Holding'de danışmanlık görevi yaptığını ifade etti.

SÜBLİMİNAL REKLAMA YAZILARINDA YER VERDİ

Kumanova ifadesinde, "17 Aralık süreci sonrası da örgüt içerisinde yer alıp desteklemeye devam etmiştir. Bugün Tv, Millet Gazetesi gibi yayın organlarında Zaman Gazetesi'nde 'Ziya Perver' rumuzuyla yazılar yazmıştır. 17 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya para yatırılmasına teşvik etmiştir. Zaman Gazetesi'nin darbeden 9 ay önce darbeyi işaret ederek verdiği bebek reklamından sonra, 'Çok güzel bebeğimiz olacak' cümlelerinin geçtiği yazılar yazdığını fark ettim" dedi.

SGK'SI SAMANYOLU'NDAN

Tezel'in 2009 yılında kapatılan Samanyolu TV'de sigorta kaydına rastlandı. İddianameye göre 2006- 2012 yılları arasında Hidayet Karaca ve Faruk İlik isimli örgüt tepe yöneticileri ile toplamda 10 adet görüşme ve mesajlaşma kaydı bulundu. Tezel, FETÖ elebaşının Bank Asya talimatı sonrası 73 lira olan hesabında 100 bin TL'nin üzerinde girdi sağladı. Bu artırımı yaklaşık 40 bin TL ile 2015'te de devam etti. Tezel sosyal medya yoluyla 2015 yılında vatandaşları Bank Asya'ya 100 TL yatırarak hesap açtırmaları için teşvik eder nitelikte mesajlar paylaştı. Kendisi de fotoğrafını çekerek Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

DUA LİSTESİNDEN TEZEL ÇIKTI

Tezel hakkında çok sayıda Cumhurbaşkanına hakaret suçundan dava bulunduğu iddianamede vurgulanırken, şüphelinin 2006- 2015 yılları dahil olmak üzere bu zaman diliminde örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu ifade edildi. Tezel'in ismine, Kaynak Holding'in arşivlerinde örgüt üyeleri tarafından hazırlan 'Dua listesi' adı altında 944 kişinin isminin bulunduğu listede rastlandı. Savcılık Tezel'in isminin bu listede yer almasının örgüte bağlılığının bir göstergesi olduğu değerlendirmesinde bulundu. (Sabah)