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    • 11.01.2022 11:59
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    Avukat Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kimdir, tutuklandı mı?

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez'in silahlı saldırısına uğrayan 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız hayatını kaybetti. Öte yandan Dilara Yıldız'ın tehdit mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı da ortaya çıktı. Olay yerine giden polis ekipleri Oktay Dönmez'i gözaltına aldı. Peki, Avukat Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kimdir, tutuklandı mı? İşte haberin detayı...

    Avukat Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kimdir, tutuklandı mı?

    Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kadın daha katledildi. Oktay Dönmez eski nişanlısı Avukat Dilara Yıldız öldürdü. Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Peki, Avukat Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kimdir, tutuklandı mı? İşte detaylar...

    Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız bir restoranda eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada çıkan tartışmada Dönmez, belinden çıkardığı tabancayla Dilara Yıldız'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Yıldız'ın kafasına, ikisi ise göğsüne isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yanındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Dilara Yıldız'ın ailesi ve yakınları durumu haber alır almaz olay yerine koştu. Zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

    İddiaya göre Oktay Dönmez'in eski nişanlısından ayrılmayı kabullenemediği, Dilara Yıldız memleketi Samsun'dayken Yıldız'ın evine giderek 10 gün süreyle evde beklediği öğrenildi. Oktay Dönmez'in Dilara Yıldız'a iki ayrı senet imzalatmak istediği ve Yıldız'ın aracını almak istediği bilgisine ulaşıldı.

        Yaşanan olaydan önce Oktay Dönmez'in, Dilara Yıldız'a farklı bir numaradan bazı mesajlar attığı iddia edildi. Dönmez'in mesajlarında Yıldız'a "Hayatta bazı şeyler, Sapanca'da kestane közlemeye, Samsun'da mutlu aile pozları vermeye, Ankara'da görüşlere, atar gider yapmaya benzemez. Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf degil icraatinde alasıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Sadece düştüğünde kucağıma. Sonrada zaten mermerin yazılacak vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan. Çok zamanın yok bu hayatta. Ye iç gül eğlen.' dediği öğrenildi. Kendisine atılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" dediği görüldü.

        TUZLA'DA ÖLDÜRÜLEN AVUKATIN KUZENİ: 10 GÜN BOYUNCA KUZENİMİN EVİNDE KALMIŞ

        Tuzla'da öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın cenazesi için yakınları Adli Tıp Kurumu'na geldi. Adli tıp kurumu önünde Yıldız'ın cenazesini bekleyen kuzeni Gamze Nur Akkaya yaşananları anlattı.

        Gamze Nur Akkaya, "10 gün önce kuzenim il dışında iş gezisi seyahatindeydi. 10 gün boyunca kuzenimin evinde anahtarsız bir şekilde giriyor. Ultra üstün güvenlikli sitede 10 gün boyunca kuzenimin evinde duruyor. Dün akşam kuzenim eve geldiğinde evde görüyor. Kendisi Astsubaydı silah zoruyla kuzenimi tutuyor. Ardından yemek yemek için dışarı çıkıyorlar. Karakolun yanındaki ciğerciye götürüyor. Ciğercide 4-5 kurşunla kuzenimi vuruyor. Melek gibiydi kimseye zararı olmazdı. Kendisi avukattı ve müvekkili eğer bir kadını öldürmüşse o davaya bakmıyordu. Çok iyi bir insandı. Çok hassastı, çok duyarlıydı bu konuda. Kendisinin uzaklaştırma kararı vardı buna rağmen eve girmiş" dedi.
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