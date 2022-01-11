Avukat Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kimdir, tutuklandı mı?

Yaşanan olaydan önce Oktay Dönmez'in, Dilara Yıldız'a farklı bir numaradan bazı mesajlar attığı iddia edildi. Dönmez'in mesajlarında Yıldız'a "Hayatta bazı şeyler, Sapanca'da kestane közlemeye, Samsun'da mutlu aile pozları vermeye, Ankara'da görüşlere, atar gider yapmaya benzemez. Elime düştüğün ilk fırsatta kendi kanınla sana duş aldıracağım. Blöf degil icraatinde alasıdır. Bana dua edeceksin. Son kez anneni aratacağım. Sadece düştüğünde kucağıma. Sonrada zaten mermerin yazılacak vasiyetini hazırla. Şimdiden biletin kesildi çoktan. Çok zamanın yok bu hayatta. Ye iç gül eğlen.' dediği öğrenildi. Kendisine atılan mesajları sosyal medya hesabında paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve buradan cevap vermek istiyorum. Öncelikle bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" dediği görüldü.