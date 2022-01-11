Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kadın daha katledildi. Oktay Dönmez eski nişanlısı Avukat Dilara Yıldız öldürdü. Yapılan incelemelerde, şüphelinin eski nişanlısını tehdit ettiği, Dilara Yıldız'ın da tehdit mesajlarını sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Peki, Avukat Dilara Yıldız kimdir? Katil Oktay Dönmez kimdir, tutuklandı mı? İşte detaylar...
Olay dün saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız bir restoranda eski uzman çavuş olan eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) ile birlikte oturuyordu. Bu sırada çıkan tartışmada Dönmez, belinden çıkardığı tabancayla Dilara Yıldız'a 4 el ateş etti. Kurşunlardan ikisi Yıldız'ın kafasına, ikisi ise göğsüne isabet etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Dilara Yıldız'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından adli tıp kuruma sevk edildi. Zanlı ise olay yerinin yanındaki polis merkezine giderek teslim oldu. Dilara Yıldız'ın ailesi ve yakınları durumu haber alır almaz olay yerine koştu. Zanlı Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
İddiaya göre Oktay Dönmez'in eski nişanlısından ayrılmayı kabullenemediği, Dilara Yıldız memleketi Samsun'dayken Yıldız'ın evine giderek 10 gün süreyle evde beklediği öğrenildi. Oktay Dönmez'in Dilara Yıldız'a iki ayrı senet imzalatmak istediği ve Yıldız'ın aracını almak istediği bilgisine ulaşıldı.