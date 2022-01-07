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    • Yaşam
    • 07.01.2022 18:40
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    • 07.01.2022 18:40
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    Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

    Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesi olmak üzere uyuşturucu madde kullanan, ticaretini yapan ve sevk edenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

    Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

    İl merkezinde yapılan narkotik operasyonunda O.A., M.C.T. ve H.A. isimli şüphelilerden 15 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan O.A. ve M.C.T., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan işlem görürken H.A. ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.



    Kdz. Ereğli ilçesinde yapılan narkotik operasyonunda Y.K., F.F.K. ve D.B.'den yaklaşık 25 gram uyuşturucu madde ile birlikte 2 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.



    Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından yakalanan Y.K., F.F.K. ve D.B.'ye Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.
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