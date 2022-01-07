Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonu

İl merkezinde yapılan narkotik operasyonunda O.A., M.C.T. ve H.A. isimli şüphelilerden 15 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yakalanan O.A. ve M.C.T., Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan işlem görürken H.A. ise Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapılarak gözaltına alındı.