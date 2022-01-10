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    • 10.01.2022 09:33
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    İstanbul’da terör örgütü PKK’ya şafak baskını: 2 kritik isim yakalandı

    Son dakika haberi! İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde “Özel Kuvvetler” biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen “Avareş Bozan” kod adlı T.A. ile “Silahlı Terör Örgütüne Üye” olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. adlı 2 teröristin sahte kimlikle yakalandığı bildirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK’ya bir darbe daha: 2 kritik isim yakalandı

    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

    SAHTE PASAPORT HAZIRLAYAN ŞÜPHELİLERE OPERASYON


    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyelerine sahte pasaport hazırlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

    Sahte pasaportlarda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün İstanbul'daki hücre yapılanmasını organize ettiği ve sözde "Özel Kuvvetler" biriminde faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Avareş Bozan" kod adlı T.A. ile "Silahlı Terör Örgütüne Üye" olmak suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ.'ye ait fotoğraflar üzerine farklı kimlik bilgilerinin kullanıldığı tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonlar sonucu 5 şüpheli yakalandı.



        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; pasaport, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

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        Haberler Güncel İstanbul’da terör örgütü PKK’ya şafak baskını: 2 kritik isim yakalandı
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