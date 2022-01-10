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    • 10.01.2022 14:15
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    TDT Dışişleri Bakanları Konseyi, yarın olağanüstü toplantı gerçekleştirecek

    Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

    DHA
    Dışişleri duyurdu! Kritik toplantı yarın

    Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi, yarın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığında Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.


    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TDT Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir" denildi.

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