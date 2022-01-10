Başkan Erdoğan'dan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda önemli açıklamalar: Ay sonunda 15 bin öğretmen daha atanacak

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:
"OSB'LERİMİZ SORUMLULUK ÜSTLENİYOR"
Türk ekonomisi sanayisi ve eğitim sistemi açısından çığır açan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. OSB'lerimiz eğitim alanında sorumluluk üstleniyor. Teori ile pratiği başarı ile buluşturan bu projenin ülkemiz, öğrenci, öğretmenlerimiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını diliyorum.
Dünyada hak ettiğimiz konuma gelmenin gayretindeyiz. Cumhuriyetimizin başlattığı kalkınma adımları belli çevrelerin sabotajıyla engellendi. Sanayileşmenin hız kazandığı bir dönemde kendi meselelerimizle uğraşmaktan önümüze gelen meseleleri değerlendiremedik.
"28 ŞUBAT MÜDAHALESİ..."
Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye çok ağır yaralar aldı. Merhum Özal'ın açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların seferber olduğu siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle yarım kaldı. Ülkemizin saniyelime konusunda geri bırakılması kötü niyetli bir senaryodur.
28 Şubat müdahalesi, 2001 krizinin toplum hayatımızda ve ekonomideki faturaları ise uzun yıllar ödemeye devam ediyoruz. Ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme noktasında geri bırakılması kötü niyetli senaryonun eseridir. Anadolu'nun dört bir yanında kendisi ürün geliştirmek üretmek isteyenlere yönelik sergilenen nobranlığa karşı ülkemizi ithal ürün cenneti haline dönüştürenlere verilen sınırsız destek asıl niyeti ortaya koymaktadır.
"EĞİTİMDE ÖZGÜRLÜKÇÜ SİSTEM TERCİH EDİLMEDİ"
Ülkemiz 1950'lerdeki 1970'lerdeki 1990'lardaki büyük dönüşümleri hep kaçırdı. Kalkınma yarışına girdiğimiz ülkeler hızla gelişirken biz siyasi ekonomik geri kalmışlığa mahkum kaldık.
Bu sürecin bir tarafında eğitim-öğretim de vardı. Eğitim-öğretimde ayağı bu topraklara basan özgürlükçü sistem yerine formatlayan dayatmacı evlatlarımızı belli kalıplara hapseden modeller tercih edildi. Köy enstitüsü gibi denemeler ideoloji yükleme aracı haline getirilerek hüsranla sonuçlandı.