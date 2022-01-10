Başkan Erdoğan'dan Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda önemli açıklamalar: Ay sonunda 15 bin öğretmen daha atanacak

"28 ŞUBAT MÜDAHALESİ..."

Her 10 yılda bir tekrarlanan darbeler nedeniyle Türkiye çok ağır yaralar aldı. Merhum Özal'ın açılım seferberliği ise tam ritmini bulacakken koalisyonların seferber olduğu siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle yarım kaldı. Ülkemizin saniyelime konusunda geri bırakılması kötü niyetli bir senaryodur.

28 Şubat müdahalesi, 2001 krizinin toplum hayatımızda ve ekonomideki faturaları ise uzun yıllar ödemeye devam ediyoruz. Ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme noktasında geri bırakılması kötü niyetli senaryonun eseridir. Anadolu'nun dört bir yanında kendisi ürün geliştirmek üretmek isteyenlere yönelik sergilenen nobranlığa karşı ülkemizi ithal ürün cenneti haline dönüştürenlere verilen sınırsız destek asıl niyeti ortaya koymaktadır.