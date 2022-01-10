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    • 10.01.2022 14:38
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    SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da inşaatta göçük! Enkaz altında kalanlar var

    Son dakika haberleri... Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında 14.00 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan iki işçiden biri itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, toprak altındaki diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    İstanbul’da göçük! Enkaz altında kalanlar var

    Avcılar'da bir inşaat alanında çalışan iki işçi göçük altında kaldı.

    Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak'taki bir inşatta göçük meydana geldi.

    İnşaatta çalışan işçilerden ikisi göçük altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçilerden biri enkazdan çıkarılırken, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: İstanbul Avcılar'da inşaatta göçük! Enkaz altında kalanlar var
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